Fase final de la Liga de Naciones de Concacaf se jugará en Denver

Concacaf anunció la sede de la fase final de la Liga de Naciones. Se trata del estadio Empower Field at Mile High, en Denver, Colorado.



La Selección Nacional enfrentará a México y Honduras a Estados Unidos el 3 de junio, como parte de la fase semifinal de la competición.

“Era importante tener claridad sobre el lugar, luego de estar esperando debido a la reprogramación del evento. Tenemos una planificación tanto deportiva como logística para que la Selección vuelva a reunirse desde finales de mayo”, comentó Diego Brenes, Director Administrativo de Selecciones Nacionales de la Fedefútbol.

Se espera que para estos partidos haya público en las gradas del Empower Field at Mile High.

La Fedefútbol trabajan desde ya en coordinar los requerimientos para viajar a los Estados Unidos.

“Estamos trabajando en conjunto con Concacaf para tramitar las excepciones necesarias de los jugadores que vengan de Europa o cualquier otra región, de manera que puedan ser parte de la Selección”, afirmó Brenes.

