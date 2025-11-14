Fantasma Figueroa ahora asegura que irá por la “maldad” ante Haití

El técnico de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, había anunciado que le haría la “maldad” a la selección de Honduras en la eliminatoria y lo cumplió a cabalidad al derrotar 2-0 a los catrachos cuando ya se preparaban para clasificar al Mundial 2026.

Ahora, el Fantasma adelanta que buscará hacerle lo mismo a Haití en el último partido de la eliminatoria el próximo martes.

De concretar la “maldad” le haría un gran favor a Costa Rica y Honduras, quienes decidirían en el Estadio Nacional el clasificado a la Copa del Mundo.

“Las revanchas siempre son cercanas, ahora tenemos otra revancha contra Haití, porque cuando vinieron no estábamos en buen momento, queremos ir a hacer un partido digno, queremos ganarle a Haití, sabemos que va a ser muy difícil, a nosotros nos ganó Haití y después fue a Honduras y perdió, el desgaste que tienen los equipos acá no es fácil, a Honduras le va a costar en Costa Rica por el desgaste”, explicó en declaraciones que replica Diario Diez de Honduras.

El estratega chileno destacó el esfuerzo de sus jugadores para sacar la victoria ante Honduras.

“Por ahí nos hicieron el partido más fácil, todos queremos ganar, el esfuerzo es rescatable porque era un partido de orgullo, para los muchachos, se dieron cuenta de que pueden, en el primer tiempo tuvimos la pelota y pudimos hacer más goles, eso rescato, jugamos con el corazón, hay mucho mérito”, puntualizó.

De ganar o empatar Nicaragua ante Haití, la Tricolor tendría que ganar a Honduras para clasificar de forma directa al Mundial 2026, que a hoy es un espejismo.