Faitelson despedaza a La Sele: "Es una vergüenza infame"

La Selección de Costa Rica vive un momento muy difícil, de muchísima tensión y con la eliminación al Mundial respirando en la nuca.

El polémico periodista mexicano David Faitelson calificó de "vergüenza" lo que ha hecho la Tricolor en la eliminatoria.

"Es una vergüenza infame lo de Costa Rica. Si no eres capaz de ganarle a Haití (en territorio neutral) no tienes nada que hacer en un Mundial…

Un Mundial, por cierto, de 48 selecciones, donde los más poderosos del área futbolística están clasificados por ser anfitriones", comentó Faitelson.



Lo único que le sirve a La Sele es ganarle a Honduras en la última fecha y que Nicaragua triunfe contra Haití en Curazao.



La H sigue líder del grupo con 8 puntos, mismos que Haití, Costa Rica es tercera con 6 y Nicaragua es última con 4.



El último juego de los ticos será este martes a las 7 p. m. contra Honduras en el Estadio Nacional.

