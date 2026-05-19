Faerrón destaca intensidad y crecimiento en La Sele: "Buscamos llegar a nuestra mejor versión"

La Selección Nacional de Costa Rica inició su segundo microciclo de trabajo de mayo, una nueva etapa enfocada en fortalecer la idea futbolística del técnico Fernando Batista.

Uno de los jugadores que volvió a formar parte del proceso fue Fernán Faerrón, quien aseguró que el grupo continúa asimilando los conceptos del cuerpo técnico y elevando la intensidad del trabajo.

El defensor recibió con satisfacción una nueva convocatoria y afirmó que cada llamado representa una responsabilidad importante dentro de su carrera.

“Primero, gracias a Dios por un llamado más. Se toma con mucha responsabilidad y orgullo, como se debe, sabiendo que tenemos mucho por trabajar y mejorar, y para eso son los microciclos”, comentó Faerrón.

El zaguero, de 25 años, también valoró el hecho de convertirse en uno de los futbolistas con más experiencia dentro del grupo actual, una situación que atribuye directamente al trabajo realizado durante los últimos años.

“Se ve reflejado todo el trabajo que estoy haciendo. Son frutos del sacrificio que uno hace día con día y gracias a Dios, se está viendo reflejado en los llamados. Ojalá también se vea reflejado con más minutos en cancha”, expresó.

Faerrón aprovechó para hacer una comparación entre el jugador que inició su camino en la Selección años atrás y el futbolista que es actualmente, señalando que la madurez ha sido uno de los factores más importantes en su evolución.

“Ha cambiado mucho. Tal vez un poco más de madurez, más lectura de juego y entender mejor a lo que uno juega y cómo se juega. También aprender que existen herramientas que ayudan mucho, como los videos, el gimnasio y otros detalles que fortalecen el rendimiento”, explicó.

Sobre la metodología implementada por Batista, el defensor destacó especialmente la intensidad que busca el estratega argentino en cada entrenamiento.

“Los entrenamientos son intensos. Eso es lo que el profe está intentando cambiar aquí en el fútbol nacional. Muchas veces es un fútbol muy trabado y estamos buscando esa intensidad y ese ritmo internacional”, señaló.

Asimismo, indicó que el grupo ha logrado adaptarse progresivamente a las exigencias del cuerpo técnico y a la filosofía que buscan implementar.

“Estamos buscando mucha intensidad, meterle mucho volumen de juego al trabajo, tener confianza con el balón y ser más agresivos en defensa. Siento que estamos buscando llegar a nuestra mejor versión para poder competir internacionalmente”, añadió.

Finalmente, Faerrón también se refirió a su momento actual a nivel personal tras completar una destacada campaña con Cartaginés, aunque prefirió mantener cautela al valorar la etapa que atraviesa en su carrera.

“Me siento bien, me siento contento. Mi familia y yo nos sentimos muy cómodos y estamos esperando lo que venga en el futuro”, concluyó.



