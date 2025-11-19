Exvicepresidente de la Federación a Osael Maroto: "En su aventura en el fútbol no funcionó"
Noel Ibo Campos estuvo en los procesos de Brasil 2014 y Rusia 2018.
El exvicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Noel Ibo Campos, habló este miércoles del fracaso consumado de la no clasificación a la Copa del Mundo 2026.
Campos estuvo en los procesos de Brasil 2014 y Rusia 2018 y afirmó que el presidente de la Federación, Osael Maroto, debe hacerse a un lado.
"En su experiencia, en su aventura en la industria del fútbol no funcionó, debe hacerse a un lado. Es un empresario exitoso, tiene mucho trabajo, su empresa fue muy exitosa, ahí ha estado bien, pero en su aventura por el mundo del fútbol fue un fracaso, debe hacerse a un lado", comentó Campos.
Y agregó: "Lo intentó a su forma y manera, no le funcionó, no escogió bien. Lo que él hizo fue una aventura, fracasó, tuvo el tiempo para hacer las cosas bien, por lo tanto debe dar un paso al costado".
El exfederativo indicó que estuvo un tiempo en la Comisión de Selecciones Nacionales, pero que presentó su renuncia al ver que se nombró a Miguel Herrera de entrenador sin consultar a la Comisión.
"Es un fracaso total. Osael no delegó, es más, para muestra un botón, yo era el tesorero de la Comisión de Selecciones, cuando yo escuché que Miguel "El Piojo" Herrera iba a venir a la selección nacional sin preguntarle a la Comisión de Selecciones, yo empecé a ver que no éramos tomados en cuenta, el 6 de enero, a primera hora, mandé mi carta de renuncia, porque no era tomado en cuenta para nada, la comisión más importante de la Federación y no éramos tomado en cuenta para nada", añadió.
Desde su óptica en la Federación y en la Selección Nacional "se menospreció el grupo", pues estaba contra Haití, Honduras y Nicaragua.
Por último, Campos explicó que en Brasil 2014, la Federación contaba con "la visión, la vocación y toma de decisión" de un Comité Ejecutivo y que la mejor decisión fue la contratación del colombiano Jorge Luis Pinto.