Exvicepresidente de la Federación a Osael Maroto: "En su aventura en el fútbol no funcionó"

El exvicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Noel Ibo Campos, habló este miércoles del fracaso consumado de la no clasificación a la Copa del Mundo 2026.



Campos estuvo en los procesos de Brasil 2014 y Rusia 2018 y afirmó que el presidente de la Federación, Osael Maroto, debe hacerse a un lado.

"En su experiencia, en su aventura en la industria del fútbol no funcionó, debe hacerse a un lado. Es un empresario exitoso, tiene mucho trabajo, su empresa fue muy exitosa, ahí ha estado bien, pero en su aventura por el mundo del fútbol fue un fracaso, debe hacerse a un lado", comentó Campos.

Y agregó: "Lo intentó a su forma y manera, no le funcionó, no escogió bien. Lo que él hizo fue una aventura, fracasó, tuvo el tiempo para hacer las cosas bien, por lo tanto debe dar un paso al costado".﻿

El exfederativo indicó que estuvo un tiempo en la Comisión de Selecciones Nacionales, pero que presentó su renuncia al ver que se nombró a Miguel Herrera de entrenador sin consultar a la Comisión.

"Es un fracaso total. Osael no delegó, es más, para muestra un botón, yo era el tesorero de la Comisión de Selecciones, cuando yo escuché que Miguel "El Piojo" Herrera iba a venir a la selección nacional sin preguntarle a la Comisión de Selecciones, yo empecé a ver que no éramos tomados en cuenta, el 6 de enero, a primera hora, mandé mi carta de renuncia, porque no era tomado en cuenta para nada, la comisión más importante de la Federación y no éramos tomado en cuenta para nada", añadió.

Desde su óptica en la Federación y en la Selección Nacional "se menospreció el grupo", pues estaba contra Haití, Honduras y Nicaragua.



Por último, Campos explicó que en Brasil 2014, la Federación contaba con "la visión, la vocación y toma de decisión" de un Comité Ejecutivo y que la mejor decisión fue la contratación del colombiano Jorge Luis Pinto.