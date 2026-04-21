Expectativa vs. realidad: Así explica Osael Maroto la actualidad de Adidas en la Federación

Adidas tiene contrato con la Federación Costarricense de Fútbol hasta diciembre 2026. Sobre la mesa del Comité Ejecutivo hay una oferta de la marca de uniformes para continuar con la alianza comercial.

Aún no está 100% definido qué pasará, pero la negociación de Adidas se hizo basada en realidades y no en proyecciones como sucedió en 2022, fechas en que inició el patrocinio, según Osael Maroto, presidente de la Federación.

Osael destacó que no podía dar mayores detalles pues hay un vínculo vigente, pero explicó que fue lo que sucedió.

Maroto contó que la relación es positiva y que desean continuar. Incluso que el uniforme 2027 ya está diseñado, pero el contrato se acaba en diciembre 2026.

“De Adidas me dijeron que la proyección que les había dado la Federación cuando se firmó el contrato, de la cual ellos hicieron los números para hacer la oferta económica en un inicio, no se estaba cumpliendo.

“Luego trabajamos para hacer una serie de cosas, cuando se hace la oferta en 2022 se hace basada en proyecciones, la del 2026 se hace basada en el histórico de los tres años que tienen, por eso Adidas decide hacer un ajuste a la hora de mandarnos la oferta”, explicó Maroto.

Es decir, la actual oferta que tienen sobre la mesa los federativos es basada en el histórico de 2023, 2024 y 2025.

“No calza con lo que se le prometió que iba a pasar en el 2022”, añadió.

Además, en criterio de Maroto destacó que “hoy nos hacen una oferta basada en una realidad y no en una proyección. Usted al excel le puede poner lo que quiera, eso es otra cosa. La oferta de Adidas está y está en nuestras manos si queremos seguir o no con Adidas”.

