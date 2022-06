Exfutbolista tico en Nueva Zelanda: "Costa Rica tiene la responsabilidad y es favorito"

Por José Fernando Araya | 5 de junio de 2022, 9:49 AM

Tiene 17 años de estar por Nueva Zelanda y es, sin duda, el costarricense que mejor conoce al fútbol de ese país, todo en una tierra más acostumbrada al rugby y el criquet.

Luis Corrales se mudó en el 2007 a Wellington sin imaginar que, prácticamente, no retornaría al país. Se marchó solo y allá hizo la mitad de su vida, familia y una prodigiosa carrera que lo llevó a brillar con varios equipos de ese país, ser goleador de la liga, campeón y acudir a dos mundiales de clubes.

Retirado desde el 2016, pero aún trabajando en la formación de nuevos talentos en el fútbol de ese país, Corrales atendió a Teletica.com y contó cómo se vive el ambiente previo al repechaje ante Costa Rica del próximo 14 de junio, que dará uno de los últimos boletos al Mundial de Catar 2022.

Precisamente, pensar en ese desenlace no es fácil para Luis, pues por más que quiera que gane la Tricolor (equipo al que ve muy favorito), asegura que no puede dar la espalda al país que lo acogió por tantos años.

¿Cómo se vive desde Nueva Zelanda el tema del repechaje ante Costa Rica?

Ha estado un poquito más movido. Ya han crecido un poquito más las informaciones en estas últimas semanas. Ya en las noticias, todos los días hay, algo que dar; por ejemplo, ayer salió que Costa Rica había perdido contra Panamá, entonces sí están al tanto.

¿Se vive igual por allá la algarabía con los aficionados?

Ya obviamente que toda la comunidad futbolera en Nueva Zelanda, lo que son los clubes de la región donde yo vivo y todos, se están armando la fiesta, por así decirlo, para ir a ver los partidos. Yo he tenido varias invitaciones ya de varios clubes para asistir a ver partidos, solamente que es a las 6 a. m., entonces queda un poco complicado a esa hora.

Nos decía que ya los clubes lo están buscando. Con respecto a la parte técnica, ¿se han acercado por parte de la Federación o lo misma selección neozelandesa para investigar sobre Costa Rica?

Bueno, gracias al trabajo y el esfuerzo mío durante los últimos años que yo estuve acá, ya sabes, han ido bien, obviamente siempre tratando de dejar el país de nada con todos los clubes que yo he jugado y representar a Costa Rica de la mejor manera.

Me ha llamado varia gente. Por ejemplo, yo tengo mucho contacto en la selección con los jugadores o inclusive hijos de gente con los que yo jugué. El mismo entrenador, pues jugué muchas veces hasta en contra de él.

¿A dónde vive actualmente en Nueva Zelanda?

Yo vivo en Wellington, que sería como la capital de Nueva Zelanda al borde de la isla del norte.

¿Cómo son las características del fútbol neozelandés, usted que lo conoce por más de 17 años de haber jugado ahí?

Sí, el fútbol de Nueva Zelanda en los 17 años que tengo estar acá ha crecido muchísimo. Ya lo he nombrado varias veces, que siempre asisten a campeonatos Juveniles, Sub17, Sub20 y obviamente que, también con toda la experiencia que tiene Nueva Zelanda en los últimos años jugando repechajes, por así decirlo desde el 2010 que fue cuando fueron al Mundial de Sudáfrica que le ganaron a Baréin, después de ahí se han enfrentado a México y Perú, entonces obviamente que ya los jugadores de acá crecen con más experiencia.

Una cosa que tienen los neozelandeses es que, si se proponen algo, lo logran y tienen el talento. Tienen todo para llegar a hacer una fuerza, no estoy diciendo que van a llegar a ser una fortaleza en fútbol, pero los neozelandeses son atletas de nacimiento y si le ponen, pueden conseguir cualquier cosa.

Con respecto a liga profesional, ¿cómo está el nivel del fútbol de ellos?

En 17 años el fútbol ha crecido y viene creciendo muchísimo. Ahorita mismo, Nueva Zelanda le apuesta más a lo que son jugadores de exportación. Por ejemplo, todas las ligas de acá, todos los jugadores son muy jóvenes. Estamos hablando de chicos de 16, 17, 19 años, que son los que están jugando ahorita, mismo que están apostando a hacerte crear jugadores para exportarlo a lo que es Europa y eso es, por lo menos, la lectura que se hace desde acá.

Desde acá se genera una definición del fútbol de Nueva Zelanda como muy físico y de juego aéreo. ¿Pero a nivel técnico qué tan alertas debemos estar?

Sí, igual esta selección de ahorita de momento me ha sorprendido porque ha intentado jugar más con el balón dominado, seguir jugando desde atrás y mostrando un nivel en los últimos años bueno, anteriormente se caracterizaba por pase largo. Son jugadores de fuerza, pero esta última selección como lo dije anteriormente me ha sorprendido porque están intentando jugar más al piso. Los jugadores nuevos tienen mejor técnica. Son muy disciplinados y aprenden las cosas muy bien y me parece que eso ha sido este algo que ha habido un crecimiento también, en la técnica y tratar de jugar más al piso.

¿Ve el duelo parejo o Costa Rica podría llegar a ser favorito por la historia mundialista?

Bueno, no. Yo sinceramente pienso que Costa Rica tiene la responsabilidad y que es el favorito, obviamente y tienen que llegar a representar Centroamérica de la mejor manera, tal y como lo ha hecho Perú representando a Sudamérica en Rusia 2018.

Costa Rica con toda la jerarquía que tiene y la experiencia mundial, aparte de los jugadores, el campeonato nacional de fútbol es fundamental. Comparando con Nueva Zelanda, la diferencia es abismal, me parece, pero yo también pienso que por ser un solo partido en una cancha neutral da un poquito de equilibrio, así que no nos podemos confiar, o sea el partido no está ganado y son 90 minutos que tienen que venir a jugar.

Si Costa Rica hace las cosas como están acostumbrados a hacerlo, yo opino que puede salir adelante.

Ojalá que las cosas salgan de la mejor manera y que Costa Rica puede representarnos otra vez en el Mundial.





¿Luis cómo lo vive la comunidad tica por allá?

En mi caso personal, la verdad es que a mí se me hace muy difícil en estos momentos, pues yo estaba esperando un juego ante Nueva Zelanda y solo tenemos un registro que fue en el 2007 cuando se enfrentaron por única vez, después de ahí hay una comunidad muy pequeña que me parece que están como tratando de reunirse, pero como lo dije anteriormente el partido es a las 6 a. m. entonces, pues va a costar mucho y yo en lo personal estaba tratando de ir a al partido, pero se me ha complicado un poquito por cuestiones laborales, entonces será observarlo en casa.

¿Qué significa el fútbol de Nueva Zelanda para usted?

Como lo dijo usted anteriormente yo con Nueva Zelanda, además que todo el fútbol del país, pues estoy muy agradecido por todas las puertas que me han abierto. Yo vine aquí prácticamente sin nada y ahora tengo una familia. Casi que la mitad de mi vida la he vivido aquí y entonces sería yo muy mal agradecido desearles que pierdan.

¿Cuántos aficionados neozelandeses se movilizarán a Doha para acudir al partido?

Sinceramente, yo no tengo el dato exacto de los que podrán estar por allá, pero he escuchado que ya están organizando un grupo o dos con vuelos chárter para poder llegar a apoyar a la selección y también Dubai está tan cerca de Europa e Inglaterra que muchos de esos lados podrán acudir también.

¿Alguien de la Fedefútbol o cuerpo técnico de La Sele lo ha intentado contactar para estudiar más a Nueva Zelanda?

No, no, de momento no, me han contactado. Más que todo solo medios de comunicación de Costa Rica. No creo que la Federación esté muy enterado de que uno fue parte del fútbol de Oceanía o que sea de mayor importancia para ellos.

Me imagino que ya ellos tendrán sus espías en los estadios y ya habrá bastante tecnología como para que ellos puedan este encontrarse su información acerca de la selección de Nueva Zelanda.