Exfigura de La Sele lanza fuerte crítica a los jóvenes: "Hay que enfocarse más en jugar fútbol"

El exdelantero de la Selección Nacional, Álvaro Saborío, expresó su preocupación por la mentalidad de algunos jugadores de la actualidad en la Tricolor, al considerar que están priorizando aspectos ajenos al rendimiento deportivo.

"No quiero caer mal, pero sí creo que debemos enfocarnos más en jugar fútbol que en pensar en otras cosas", afirmó.

Según Saborío, algunos futbolistas están desaprovechando oportunidades para consolidar sus carreras tanto en el extranjero como en el campeonato nacional.

"No sé quién los está aconsejando para seguir ese modelo. Eso no va para rendir en el alto rendimiento. Hay que enfocarse más en jugar fútbol que en otras cosas", agregó.

Un problema que va más allá del fútbol.

Saborío considera que la situación no es exclusiva del fútbol costarricense, sino que refleja una realidad que también afecta a otras disciplinas deportivas del país.

"Eso ya viene porque no solo es fútbol. También pasa en el atletismo y la natación. Si usted quiere destacar, tiene que evitar ciertas cosas", expresó.

El atacante, mundialista en Alemania 2006 y quien brillara en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, también criticó qie el proceso de renovación que atraviesa la Tricolor debe priorizar el rendimiento por encima de la edad de los futbolistas y defendió la importancia de combinar juventud con experiencia.

El histórico goleador, quien actualmente se desempeña como asistente técnico de Inter San Carlos, manifestó que establecer un límite de edad para las convocatorias no garantiza el éxito de un cambio generacional.

"Creo que se tienen que convocar los mejores y ahorita no se está haciendo. Lo que tenemos que ver es cómo sacar a la Selección del pozo en que está", afirmó.

Saborío recordó que incluso fue convocado a la Selección con 41 años, por lo que considera que la edad no debería ser un criterio determinante si un jugador mantiene un buen nivel.

Para el exseleccionado nacional, un plantel competitivo necesita una combinación entre futbolistas jóvenes y veteranos que puedan ejercer liderazgo dentro del camerino.

"Los jóvenes ahorita andan desenfocados y sí ocupamos líderes sanos, líderes positivos que puedan guiar esa selección", señaló.

Asimismo, explicó que la experiencia no solo aporta dentro del terreno de juego, sino también fuera de él, ayudando a mantener la estabilidad del grupo y evitando errores propios de la falta de madurez.

"Hay momentos en que usted no ocupa que un jugador veterano esté jugando, pero sí ocupa que esté guiando a los jóvenes. Eso también es importante para la estabilidad del camerino", comentó.



