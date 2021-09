Estos son otros futbolistas que han renunciado a La Sele

La noticia de la renuncia de Manfred Ugalde golpeó el entorno de la Selección Nacional justo antes de tres partidos vitales, donde se podría jugar la vida rumbo al Mundial de Catar 2022.

Sin embargo, la negativa del futbolista de venir a la Tricolor mientras este el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, no es algo nuevo en el fútbol nacional y más bien trae a la palestra casos que se dieron en procesos anteriores.

Lea también La Sele Manfred Ugalde renuncia a La Sele El jugador asegura que esta es su postura mientras el técnico sea Luis Fernando Suárez.

Uno de los casos más conocidos sucedió previo a Italia 90, cuando el portero Alejandro González, José Carlos Chaves Innecken, Álvaro Solano y Marco Rojas entre otros renunciaron a La Sele por problemas con Marvin Rodríguez y la Fedefutbol, según detalló el periodista y estadígrafo, Christian Sandoval.

El hecho se repitió para Francia 98, cuando un grupo de jugadores también dijo que no venían por problemas con la Federación.

En 2004 el futbolista que se desligaba entre lágrimas fue el defensor Mauricio Wright justo antes del arranque de la eliminatoria hacia Alemania 2006.

Según una publicación del diario La Nación de aquel entonces, Wright no aceptó la posibilidad de no ser titular en el equipo que el técnico estadounidense Steve Sampson tenía previsto alinear ante Cuba.

“Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectad, aceptó que “no me he sentido bien” en la concentración y tomó un taxi que lo llevaría del hotel Tilajari, 110 kilómetros al norte de San José, a la capital”, publicó La Nación ese entonces.

Otro que renunció en esa misma época fue el delantero del aquel entonces Lokomotiv de Rusia, Winston Parks, quien se apartó porque el técnico Jorge Luis Pinto lo convocó para un partido, en el que no jugó, y por el cual no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Un año después fue Froylan Ledezma el que abandonó una concentración y por esto fue castigado.

En aquel entonces Ledezma catalogó de “dictador” a Pinto mientras que aseguró que había " muchos jugadores que no les parece la forma de actuar de Pinto" y que no lo expresan por miedo a no volver a ser convocados.

El “Cachorro” fue suspendido un año de toda actividad futbolística por parte de la Fedefútbol.

Previo a la Copa América de Argentina 2011, el portero Esteban Alvarado abandonó la concentración para devolverse a Holanda por problemas legales.

Alvarado volvió a tener dificultades cuando la Tricolor enfrentó a Espir al banquillo ante los ibéricos, pese a él ser titular en Holanda y Keylor Navas suplente en el Levante. Esto le costó una suspensión.

Un año después aseguró que “no volvería a la Selección mientras Pinto fuera el estratega”.

Esto lo declaró luego de que el arquero sintiera una fuerte desilusión por no participar en los juegos eliminatorios ante México, pero aclaró que nunca abandonó la concentración y que más bien se encontraba lesionado y lo demostró a la federación.

Finalmente, Christian Bolaños amenazó con marcharse del equipo patrio si Gustavo Matosas no lo tomaba en cuenta para la Copa Oro del 2019. Finalmente, el futbolista fue convocado pero más adelante revelaría el mal trato y desprecio por parte del seleccionador y aseguró “mantenerse por respeto al equipo”.

Esta vez, fue el delantero Manfred Ugalde quien volvió a encender la polémica al asegurar que no regresará a la Selección Nacional mientras este el actual técnico, Luis Fernando Suárez.