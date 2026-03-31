Estos son los titulares de Costa Rica para enfrentar a Irán

San José, Costa Rica | La Selección de Costa Rica se enfrenta este martes al combinado de Selección de Irán, en el segundo partido del equipo patrio bajo las órdenes de Fernando Batista.

El encuentro se disputará en Turquía y el pitazo inicial será a las 7 a. m., hora de Costa Rica.

Este es el once titular que el entrenador eligió para medirse ante este equipo mundialista.

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Los nacionales vienen de empatar la semana anterior 2-2 frente a Jordania.

Puede seguir todos los detalles del encuentro en este enlace: https://www.teleticaradio.com/