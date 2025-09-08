Estos son los nuevos rostros que llegan a las divisiones menores de la Fedefútbol

La Federación Costarricense de Fútbol anunció la incorporación de dos figuras del herediano, Randall Azofeifa y Pablo Salazar, quienes formarán parte de los banquillos de las selecciones menores.

Azofeifa, dos veces mundialista con La Sele y con una amplia trayectoria en clubes nacionales como Saprissa, Herediano y Sporting FC e internacionales (Bélgica y Turquía), asumirá la dirección técnica de la Selección Masculina Sub-16.

Tras su retiro como jugador, también se desempeñó como director y asistente técnico en equipos de la Primera División como el Sporting FC.

Por su parte, Pablo Salazar, exjugador con recorrido en seis clubes de la Primera División como Cartaginés, Liberia, Alajuelense, Herediano y con paso por el fútbol mexicano.

El defensor se integrará como asistente técnico de la Selección Masculina Sub17. Recientemente, fue director técnico del Club Sport Herediano.

Ambos entrenadores se incorporarán al trabajo de las selecciones menores a partir de este martes.