Estos son los horarios para el arranque de la última fase eliminatoria de Concacaf

Apunten fechas y acomoden sus horarios.

Desde este jueves comenzará la fase final de la eliminatoria de la Concacaf que concluirá hasta el próximo mes de noviembre y espera definir cuatro selecciones clasificadas al Mundial del 2026.

Costa Rica espera ser una de ellas y tendrá dos grandes retos a partir de este viernes visitando a Nicaragua y el próximo martes recibiendo a Haití.

Estos son los horarios oficiales por parte de Concacaf para este último peldaño de la eliminatoria.

Los horarios son los siguientes:

Jueves 4 de setiembre

5:30 p. m. – Surinam vs Panamá

8 p. m. – Guatemala vs El Salvador





Viernes 5 de setiembre

4 p. m. – Bermuda vs Jamaica

6 p. m. – Trinidad y Tobago vs Curazao

6 p. m. – Haití vs Honduras

8 p. m. – Nicaragua vs Costa Rica





Lunes 8 de setiembre

6:30 p. m. – El Salvador vs Surinam

7:30 p. m. – Panamá vs Guatemala





Martes 9 de setiembre

6 p. m. – Jamaica vs Trinidad y Tobago

6 p. m. – Curazao vs Bermuda

8 p. m. – Costa Rica vs Haití

8 p. m. – Honduras vs Nicaragua