Estos son los horarios para el arranque de la última fase eliminatoria de Concacaf
La Tricolor visitará a la selección de Nicaragua este viernes.
Apunten fechas y acomoden sus horarios.
Desde este jueves comenzará la fase final de la eliminatoria de la Concacaf que concluirá hasta el próximo mes de noviembre y espera definir cuatro selecciones clasificadas al Mundial del 2026.
Costa Rica espera ser una de ellas y tendrá dos grandes retos a partir de este viernes visitando a Nicaragua y el próximo martes recibiendo a Haití.
Estos son los horarios oficiales por parte de Concacaf para este último peldaño de la eliminatoria.
Los horarios son los siguientes:
Jueves 4 de setiembre
5:30 p. m. – Surinam vs Panamá
8 p. m. – Guatemala vs El Salvador
Viernes 5 de setiembre
4 p. m. – Bermuda vs Jamaica
6 p. m. – Trinidad y Tobago vs Curazao
6 p. m. – Haití vs Honduras
8 p. m. – Nicaragua vs Costa Rica
Lunes 8 de setiembre
6:30 p. m. – El Salvador vs Surinam
7:30 p. m. – Panamá vs Guatemala
Martes 9 de setiembre
6 p. m. – Jamaica vs Trinidad y Tobago
6 p. m. – Curazao vs Bermuda
8 p. m. – Costa Rica vs Haití
8 p. m. – Honduras vs Nicaragua