Estos son los futbolistas que convocó Miguel Herrera para los juegos eliminatorios de La Sele

La Selección Nacional de Costa Rica ya tiene lista la convocatoria presentada por Miguel Herrera para los primeros partidos de la tercera fase de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Así presentó la lista la Federación Costarricense de Fútbol.







La Tricolor debutará este 5 de setiembre ante Nicaragua y posteriormente se enfrentará a Haití el 9 de setiembre. Ambos compromisos serán claves dentro del grupo C, que también comparte con Honduras.

Tras estos dos encuentros, la Selección completará el calendario de la siguiente manera:

Honduras vs Costa Rica – Jueves 9 de octubre de 2025, Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula, 8 p. m.

– Jueves 9 de octubre de 2025, Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula, 8 p. m. Costa Rica vs Nicaragua – Lunes 13 de octubre de 2025, Estadio Nacional, San José, 8 p. m.

– Lunes 13 de octubre de 2025, Estadio Nacional, San José, 8 p. m. Haití vs Costa Rica – Jueves 13 de noviembre de 2025, Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao, 6 p. m.

– Jueves 13 de noviembre de 2025, Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao, 6 p. m. Costa Rica vs Honduras – Martes 18 de noviembre de 2025, Estadio Nacional, San José, 7 p. m.

