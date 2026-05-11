Estos son los futbolistas llamados al primer microciclo de Fernando Batista con La Sele

Este lunes se dio a conocer el grupo convocado al primer microciclo de la Selección Nacional, previo a los amistosos ante Colombia e Inglaterra.

Porteros

Bayron Mora — LD Alajuelense

Christopher Moya — CS Cartaginés

Emmanuel Garita — CS Herediano

Defensas

Aarón Salazar — LD Alajuelense

Elián Quesada — LD Alajuelense

Farbod Samadian — Puntarenas FC

Fernán Faerron — CS Cartaginés

John Ruiz — Municipal Liberia

Julián González — Deportivo Saprissa

Shawn Johnson — Municipal Liberia

Volantes

Alejandro Bran — LD Alajuelense

Alex Ríos — Municipal Liberia

Andrey Soto — Municipal Pérez Zeledón

Cristopher Núñez — CS Cartaginés

Emmanuel Hernández — AD San Carlos

Gian Mauro Morera — Guadalupe FC

Luis Flores — CS Cartaginés

Sebastián Padilla — Municipal Liberia

Delanteros

Doryan Rodríguez — Puntarenas FC

Dylan Masís — AD San Carlos

Dylan Ramírez — Sporting FC

Esteban Cruz — Sarchí FC

José Mora — CS Cartaginés

Kendall Gómez — AD San Carlos

Kenneth Vargas — LD Alajuelense

El grupo que trabajará a las órdenes de Fernando Batista entre martes y jueves no contempla a los futbolistas de Herediano y Saprissa, equipos que se enfrentan en la final de segunda ronda.

El argentino aprovechó para convocar a 19 jóvenes menores de 23 años, según detalló la Federación Costarricense de Fútbol.

“La idea del cuerpo técnico es tener tiempo de trabajo con parte de la base de la selección preolímpica, quienes en julio enfrentarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y además se proyectan como jugadores de seguimiento en la Selección Mayor”, detallaron desde la Fedefútbol.