Estos son los futbolistas llamados al primer microciclo de Fernando Batista con La Sele
El grupo estará trabajando en el Proyecto Gol de martes a jueves.
Este lunes se dio a conocer el grupo convocado al primer microciclo de la Selección Nacional, previo a los amistosos ante Colombia e Inglaterra.
Porteros
Bayron Mora — LD Alajuelense
Christopher Moya — CS Cartaginés
Emmanuel Garita — CS Herediano
Defensas
Aarón Salazar — LD Alajuelense
Elián Quesada — LD Alajuelense
Farbod Samadian — Puntarenas FC
Fernán Faerron — CS Cartaginés
John Ruiz — Municipal Liberia
Julián González — Deportivo Saprissa
Shawn Johnson — Municipal Liberia
Volantes
Alejandro Bran — LD Alajuelense
Alex Ríos — Municipal Liberia
Andrey Soto — Municipal Pérez Zeledón
Cristopher Núñez — CS Cartaginés
Emmanuel Hernández — AD San Carlos
Gian Mauro Morera — Guadalupe FC
Luis Flores — CS Cartaginés
Sebastián Padilla — Municipal Liberia
Delanteros
Doryan Rodríguez — Puntarenas FC
Dylan Masís — AD San Carlos
Dylan Ramírez — Sporting FC
Esteban Cruz — Sarchí FC
José Mora — CS Cartaginés
Kendall Gómez — AD San Carlos
Kenneth Vargas — LD Alajuelense
El grupo que trabajará a las órdenes de Fernando Batista entre martes y jueves no contempla a los futbolistas de Herediano y Saprissa, equipos que se enfrentan en la final de segunda ronda.
El argentino aprovechó para convocar a 19 jóvenes menores de 23 años, según detalló la Federación Costarricense de Fútbol.
“La idea del cuerpo técnico es tener tiempo de trabajo con parte de la base de la selección preolímpica, quienes en julio enfrentarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y además se proyectan como jugadores de seguimiento en la Selección Mayor”, detallaron desde la Fedefútbol.