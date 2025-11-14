Estos son los escenarios para que La Sele clasifique al Mundial 2026

Enciendan velas y saquen calculadoras.

La Selección Nacional no depende de sí misma para clasificar al Mundial 2026 y lo que necesita es una “ayuda” del país del norte, Nicaragua.

Los únicos panoramas para que Costa Rica vaya al Mundial 2026 es vencer a Honduras el próximo martes y que los pinoleros le saquen una faena a Haití, incluso hasta el empate es útil.

De vencer a los catrachos, Costa Rica haría 9 puntos y si Haití pierde se quedaría en ocho puntos, con lo que la Tricolor clasificaría a la Copa del Mundo de forma directa.

En este escenario, Honduras y Haití se jugarían por gol diferencia el segundo lugar.

Si vencemos y los haitianos empatan, la situación se complica un poco más, pues en este escenario entraría a jugar el gol diferencia y La Sele sumaría 9 puntos al igual que Haití, pero el mejor gol diferencia le beneficia a la Tricolor que tendría el chance de entrar directo.

De ganar Costa Rica a Honduras y Haití hacer lo mismo ante Nicaragua, los haitianos clasificarían al Mundial, algo que no sucede desde 1974 y nosotros necesitaríamos que Panamá pierda ante El Salvador y Guatemala supere a Surinam y La Sele triunfar por más de dos goles para soñar con el repechaje, es decir, un milagro.

Este es el panorama completo de la Tricolor:

La tabla hasta el momento

Equipo Puntos (gol dif)

1.Honduras 8 (+3)

2.Haití 8 (+1)

3.Costa Rica 6 (+2)

4.Nicaragua 4 (-6)

Segundos lugares a la fecha:

1.Jamaica 10 (+8)*

2. Panamá 9 (+2)*

3. Haití 8 (+1)

*Clasifican los dos mejores segundos al repechaje.

Si Costa Rica vence a Honduras y Haití triunfa:

1.Haití 11 pts

2.Costa Rica 9

3.Honduras 8

4.Nicaragua 4

*Necesitaríamos que Panamá pierda ante El Salvador y Surinam caiga ante Guatemala y La Sele vencer por más de dos goles a Honduras para soñar con el repechaje.

Si Costa Rica vence a Honduras y Haití empata:

1.Costa Rica 9 (Al menos haría un +4)

2.Haití 9 (quedaria en +1)

3.Honduras 8

4.Nicaragua 5

**Clasificaríamos de forma directa por gol diferencia.

Si Costa Rica vence a Honduras y Haití pierde:

1.Costa Rica 9

2.Honduras 8

3.Haití 8

4.Nicaragua 7

**Clasificaríamos de forma directa.

Si Costa Rica empata y Haití triunfa:

1.Haití 11

2.Honduras 9

3.Costa Rica 7

4.Nicaragua 4

**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje.

Si Costa Rica empata y Haití empata

1.Honduras 9 +3

2.Haití 9 +1

3.Costa Rica 7 +2

4.Nicaragua 5 -6

**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje.

Si Costa Rica empata y Haití pierde:

1.Honduras 9 (+3)

2.Haití 8 (+1)

3.Costa Rica 7 (+2)

4.Nicaragua 5 (-6)

**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje.

Si Costa Rica pierde y Haití triunfa:

1.Honduras 11

2.Haití 11

3.Costa Rica 6

4.Nicaragua 4

**Eliminados del Mundial de forma directa, ni siquiera al repechaje. Honduras y Haití decidirían el grupo por goles.

Si Costa Rica pierde y Haití empata:

1.Honduras 11

2.Haití 9

3.Costa Rica 6

4.Nicaragua 5

**Eliminados del Mundial, ni siquiera repechaje.

Si Costa Rica pierde y Haití pierde:

1.Honduras 11

2.Haití 8

3.Nicaragua 7

4.Costa Rica 6

**Eliminados del Mundial ni siquiera repechaje.



