Estos son los escenarios para que La Sele clasifique al Mundial 2026

La Sele se aferra a una ayuda de Nicaragua para soñar con el boleto.

Haití vs. Costa Rica. Foto: Fedefútbol
Por José Fernando Araya 14 de noviembre de 2025, 7:09 AM

Enciendan velas y saquen calculadoras. 

La Selección Nacional no depende de sí misma para clasificar al Mundial 2026 y lo que necesita es una “ayuda” del país del norte, Nicaragua. 

Los únicos panoramas para que Costa Rica vaya al Mundial 2026 es vencer a Honduras el próximo martes y que los pinoleros le saquen una faena a Haití, incluso hasta el empate es útil. 

De vencer a los catrachos, Costa Rica haría 9 puntos y si Haití pierde se quedaría en ocho puntos, con lo que la Tricolor clasificaría a la Copa del Mundo de forma directa. 

En este escenario, Honduras y Haití se jugarían por gol diferencia el segundo lugar. 

Si vencemos y los haitianos empatan, la situación se complica un poco más, pues en este escenario entraría a jugar el gol diferencia y La Sele sumaría 9 puntos al igual que Haití, pero el mejor gol diferencia le beneficia a la Tricolor que tendría el chance de entrar directo. 

De ganar Costa Rica a Honduras y Haití hacer lo mismo ante Nicaragua, los haitianos clasificarían al Mundial, algo que no sucede desde 1974 y nosotros necesitaríamos que Panamá pierda ante El Salvador y Guatemala supere a Surinam y La Sele triunfar por más de dos goles para soñar con el repechaje, es decir, un milagro. 

Este es el panorama completo de la Tricolor: 

La tabla hasta el momento 

Equipo     Puntos (gol dif)

1.Honduras  8        (+3)

2.Haití   8                (+1)

3.Costa Rica    6     (+2)

4.Nicaragua     4     (-6)

Segundos lugares a la fecha: 

1.Jamaica   10  (+8)*

2. Panamá   9  (+2)*

3. Haití        8      (+1)

*Clasifican los dos mejores segundos al repechaje. 

Si Costa Rica vence a Honduras y Haití triunfa: 

1.Haití 11 pts

2.Costa Rica 9

3.Honduras 8 

4.Nicaragua 4

*Necesitaríamos que Panamá pierda ante El Salvador y Surinam caiga ante Guatemala y La Sele vencer por más de dos goles a Honduras para soñar con el repechaje. 

Si Costa Rica vence a Honduras y Haití empata: 

1.Costa Rica 9 (Al menos haría un +4)

2.Haití 9 (quedaria en +1)

3.Honduras 8

4.Nicaragua 5

**Clasificaríamos de forma directa por gol diferencia. 

Si Costa Rica vence a Honduras y Haití pierde: 

1.Costa Rica 9 

2.Honduras 8

3.Haití 8

4.Nicaragua 7

**Clasificaríamos de forma directa. 

Si Costa Rica empata y Haití triunfa: 

1.Haití 11

2.Honduras 9

3.Costa Rica 7

4.Nicaragua 4

**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje. 

Si Costa Rica empata y Haití empata

1.Honduras 9 +3

2.Haití 9 +1

3.Costa Rica 7 +2

4.Nicaragua 5 -6

**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje. 

Si Costa Rica empata y Haití pierde: 

1.Honduras 9 (+3)

2.Haití 8 (+1)

3.Costa Rica 7 (+2)

4.Nicaragua 5 (-6)

**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje. 

Si Costa Rica pierde y Haití triunfa: 

1.Honduras 11

2.Haití 11

3.Costa Rica 6

4.Nicaragua 4

**Eliminados del Mundial de forma directa, ni siquiera al repechaje. Honduras y Haití decidirían el grupo por goles. 

Si Costa Rica pierde y Haití empata: 

1.Honduras 11

2.Haití 9

3.Costa Rica 6

4.Nicaragua 5

**Eliminados del Mundial, ni siquiera repechaje. 

Si Costa Rica pierde y Haití pierde: 

1.Honduras 11

2.Haití 8 

3.Nicaragua 7

4.Costa Rica 6

**Eliminados del Mundial ni siquiera repechaje. 

