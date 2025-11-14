Estos son los escenarios para que La Sele clasifique al Mundial 2026
La Sele se aferra a una ayuda de Nicaragua para soñar con el boleto.
Enciendan velas y saquen calculadoras.
La Selección Nacional no depende de sí misma para clasificar al Mundial 2026 y lo que necesita es una “ayuda” del país del norte, Nicaragua.
Los únicos panoramas para que Costa Rica vaya al Mundial 2026 es vencer a Honduras el próximo martes y que los pinoleros le saquen una faena a Haití, incluso hasta el empate es útil.
De vencer a los catrachos, Costa Rica haría 9 puntos y si Haití pierde se quedaría en ocho puntos, con lo que la Tricolor clasificaría a la Copa del Mundo de forma directa.
En este escenario, Honduras y Haití se jugarían por gol diferencia el segundo lugar.
Si vencemos y los haitianos empatan, la situación se complica un poco más, pues en este escenario entraría a jugar el gol diferencia y La Sele sumaría 9 puntos al igual que Haití, pero el mejor gol diferencia le beneficia a la Tricolor que tendría el chance de entrar directo.
De ganar Costa Rica a Honduras y Haití hacer lo mismo ante Nicaragua, los haitianos clasificarían al Mundial, algo que no sucede desde 1974 y nosotros necesitaríamos que Panamá pierda ante El Salvador y Guatemala supere a Surinam y La Sele triunfar por más de dos goles para soñar con el repechaje, es decir, un milagro.
Este es el panorama completo de la Tricolor:
La tabla hasta el momento
Equipo Puntos (gol dif)
1.Honduras 8 (+3)
2.Haití 8 (+1)
3.Costa Rica 6 (+2)
4.Nicaragua 4 (-6)
Segundos lugares a la fecha:
1.Jamaica 10 (+8)*
2. Panamá 9 (+2)*
3. Haití 8 (+1)
*Clasifican los dos mejores segundos al repechaje.
Si Costa Rica vence a Honduras y Haití triunfa:
1.Haití 11 pts
2.Costa Rica 9
3.Honduras 8
4.Nicaragua 4
*Necesitaríamos que Panamá pierda ante El Salvador y Surinam caiga ante Guatemala y La Sele vencer por más de dos goles a Honduras para soñar con el repechaje.
Si Costa Rica vence a Honduras y Haití empata:
1.Costa Rica 9 (Al menos haría un +4)
2.Haití 9 (quedaria en +1)
3.Honduras 8
4.Nicaragua 5
**Clasificaríamos de forma directa por gol diferencia.
Si Costa Rica vence a Honduras y Haití pierde:
1.Costa Rica 9
2.Honduras 8
3.Haití 8
4.Nicaragua 7
**Clasificaríamos de forma directa.
Si Costa Rica empata y Haití triunfa:
1.Haití 11
2.Honduras 9
3.Costa Rica 7
4.Nicaragua 4
**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje.
Si Costa Rica empata y Haití empata
1.Honduras 9 +3
2.Haití 9 +1
3.Costa Rica 7 +2
4.Nicaragua 5 -6
**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje.
Si Costa Rica empata y Haití pierde:
1.Honduras 9 (+3)
2.Haití 8 (+1)
3.Costa Rica 7 (+2)
4.Nicaragua 5 (-6)
**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje.
Si Costa Rica pierde y Haití triunfa:
1.Honduras 11
2.Haití 11
3.Costa Rica 6
4.Nicaragua 4
**Eliminados del Mundial de forma directa, ni siquiera al repechaje. Honduras y Haití decidirían el grupo por goles.
Si Costa Rica pierde y Haití empata:
1.Honduras 11
2.Haití 9
3.Costa Rica 6
4.Nicaragua 5
**Eliminados del Mundial, ni siquiera repechaje.
Si Costa Rica pierde y Haití pierde:
1.Honduras 11
2.Haití 8
3.Nicaragua 7
4.Costa Rica 6
**Eliminados del Mundial ni siquiera repechaje.