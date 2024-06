Estos son los detalles que más inquietan a Gustavo Alfaro previo al duelo ante Granada

La Selección Nacional jugará este domingo ante Granada su segundo partido eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

Costa Rica lidera su grupo tras la victoria ante San Cristóbal y Nieves el jueves anterior (triunfo 4-0), sin embargo, pese a la goleada, hay algunos aspectos que preocupan al cuerpo técnico de la Tricolor.

El técnico Gustavo Alfaro brindó declaraciones este sábado justo antes del viaje a Granada y explicó que hay algunos aspectos que lo inquietan antes de este partido.

El primero de ellos es el estado de la cancha del Kirani James Athletics, pues se dice que el césped está muy maltratado.

“Hace 16 años que Costa Rica no va a Granada, así que fuimos hace mes y medio a ver todo y detectamos irregularidades en el campo, así que parece que la pelota está viva. Nos favorecen los buenos campos por las condiciones de nuestros jugadores, pero es así y debemos estar atentos a todo”, aseveró.

Otro detalle que le preocupa es que sus futbolistas no aflojen al partir como favorito del duelo, más después de la goleada ante San Cristóbal y Nieves.

“El otro día escribí en el pizarrón cinco cosas que son importantes para el arranque de la eliminatoria. Si nosotros fuéramos un equipo afianzado no me preocuparía, pero a mí la victoria 4-0 me preocupa, porque no somos un equipo maduro. Sí, mañana aflojamos ante Granada, es complicado, pues si ellos salen con vida de este partido y ganan los restantes podrían complicar el grupo, nosotros tenemos que pensar en la competencia, ganamos sí, pero no podemos aflojar”, añadió.

El otro asunto es el pulir el ataque y mejorar en definición frente a la portería.

“No quiero adelantar mucho, pero vamos a tener cambios en la forma de atacar. El rival tiene una fortaleza física importante y según lo que vi en el partido anterior que tuvieron como visitantes, ellos no salieron a especular. Tienen una idea táctica muy acabada y sus capacidades son buenas en los extremos y los puntos, así como fortaleza en el bloque defensivo.

”El tema no es solo con Manfred, sino en cómo nos conviene atacar y por dónde nos conviene buscar. Por temperatura y formas, será un juego directo y se corre el riesgo de que el equipo quede partido, por lo que debemos estar bien posicionados”, mencionó.

Finalmente, también destacó que le “gustan los equipos que intenten jugar, pero no soy necio, si la pelota está comprometida hay que cambiar y dar seguridad”.