Estos son los convocados de Nicaragua para juego eliminatorio ante Costa Rica

La ﻿Selección Nacional de Nicaragua﻿ dio a conocer, este martes, la lista de convocados para los siguientes dos partidos eliminatorios contra Costa Rica y Honduras.

El técnico Marco Figueroa llamó a tres jugadores del fútbol tico: Juan Luis Pérez (Herediano), Cristian Reyes (Liberia) y Ariel Arauz (Sporting).



La Tricolor visitará a Nicaragua el 5 de setiembre a las 8 p. m. Además, los nicaragüenses visitarán a Honduras el 9 de setiembre.

Formato



El grupo C de la Concacaf lo conforman Costa Rica, Honduras y Haití. Solo el primer lugar de cada grupo obtendrá un boleto directo al Mundial 2026. Eso sí, los dos mejores segundos lugares de los tres grupos pueden pelear en el repechaje intercontinental.

