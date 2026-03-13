Estos son los convocados de La Sele para el primer microciclo de Fernando Batista

El técnico argentino Fernando Batista, dio a conocer la lista de convocados para su primer microciclo de trabajo al frente de la Selección Nacional.

La lista cuenta con un promedio de edad de 24,7 años y no se tomaron en cuenta a los futbolistas de Alajuelense, pues estarán disputando el partido de vuelta ante Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf.

La lista incluye jugadores de nueve equipos distintos: ocho de Unafut y uno de Liasce.

En la lista destacan nueve jugadores Sub23: Shawn Johnson, Andrey Soto, Doryan Rodríguez, Abraham Madriz, Christopher Moya, Randy Ramírez, Farbod Samadian, Berny Rojas, quien también pertenece a la categoría Sub-20 y Jorshuad Pilarte, quien es Sub17. Cabe destacar que los tres porteros convocados son jugadores Sub-23.

“Es importante tener el mayor conocimiento de los jugadores, poder realizar módulos locales que nos permitan tener ese contacto en cancha con ellos más allá de verlos en partidos. Ese conocimiento directo nos será muy útil cuando lleguen las etapas más competitivas”, destacó el técnico, Fernando Batista a la Fedefútbol.

La lista es la siguiente:

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Este es el cronograma del microciclo:

Lunes 16 de marzo

Inicio de concentración.

Atención a prensa con 2 jugadores a las 4:10 p. m.

Entrenamiento en Complejo FCRF-Plycem a las 4:30 p. m. con apertura a prensa de los primeros minutos para imágenes.

Martes 17 de marzo

Doble entrenamiento cerrado a las 10:00 a. m. y 6:30 p. m.

Miércoles 18 de marzo

Entrenamiento en Complejo FCRF-Plycem a las 9:00 a. m. (prensa de la FCRF enviará material a medios)

Fin de la concentración.



