Estos son los convocados de La Sele para amistosos ante Colombia e Inglaterra

Costa Rica enfrentará a Colombia el 1 de junio en Bogotá y 10 días después se medirá ante Inglaterra en Orlando, Estados Unidos.

El técnico de La Sele, Fernando Batista, dio a conocer la lista de convocados:

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Batista llamó a 28 jugadores; de ellos, 13 tienen 23 años o menos. El promedio de edad de la lista es de 23,9 años.



El cuerpo técnico tomó en cuenta a nueve legionarios y a jugadores de Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Liberia, Herediano, Pérez Zeledón, Puntarenas y Guadalupe.



"A finales de la semana se dará a conocer la convocatoria definitiva de jugadores que enfrentarán a la selección de Colombia en el estadio Nemesio Camacho “El Campín”", indicó la Federación en un comunicado de prensa.

