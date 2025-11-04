Estos son los convocados de Honduras para el juego ante Costa Rica

La Selección de Honduras dio a conocer sus convocados para los partidos ante Nicaragua y Costa Rica.

El técnico Reinaldo Rueda llamó a estos 29 futbolistas.

La H está de líder en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf con ocho puntos en cuatro partidos.

Los catrachos tienen dos más que Costa Rica, que está en el segundo lugar.

El juego contra los hondureños será el martes 18 de noviembre a las 7 p. m. en el Estadio Nacional.