Estos son los códigos que espera aplicar Suárez con La Sele

Aplaudiendo el material humano que ha observado en Costa Rica, pero apostando por la colectividad sobre el tema individual.

Esta fue la carta de presentación del técnico colombiano Luis Fernando Suárez en su primer día al frente de la Selección Nacional.

El nuevo timonel espera aplicar una serie de valores y códigos que según él son muy importantes dentro de su camerino.

“Tenemos elementos para lograr el objetivo y talento para poderlo conseguir, hay capacidad en el jugador tico para aceptar este reto y ganarlo. En la construcción del equipo estamos en eso y hay que pensar de qué forma se hace, de cuál manera los aspectos individuales se dejan de lado para pensar en un colectivo”, manifestó el técnico en conferencia de prensa.

Lo primero es que cree en el jugador como persona integral, que el futbolista sepa que viene a dar todo por el país para esto usó una frase muy contundente “primero hay que dar mucho sacrificio, para luego recibir éxito a cambio”.

“Un jugador de fútbol integral no es ese que solo tenga talento, si no que viva con ese montón de experiencias y circunstancias alrededor de una selección. Acá no es solo ser un buen jugador de equipo, es pues es muy distinto a ser jugador de selección”, añadió.

El nuevo timonel profundizó en los “códigos” que el desea en un camerino.

“Ser leal es lo más importante. Después, y esto es muy personal, creo que todos creen que un equipo tiene que ser como una familia y que así gana campeonatos, pero yo no creo eso, pues hay un montón de diferencias y hay un montón de culturas alrededor de la convivencia, si hay algo importante es que cuando estemos como equipo esté primando Costa Rica, el país. Existirán diferencias, pero eso se tiene que dejar de lado porque se está jugando por el país”, enfatizó.

Además, se describió como un técnico que suele escuchar a los futbolistas en lugar de imponer cosas pues lo vital es que “el jugador se sienta cómodo con la idea”.

Sobre el recambio generacional, Suárez apostará mucho a que los veteranos ayuden y sirvan de ejemplo para los más jóvenes.

“Que los muchachos veteranos sepan llevar a los nuevos a este proceso y ellos tienen con qué hacerlo y pueden ayudar a los jóvenes a seguir creciendo, los jugadores jóvenes de Costa Rica tienen a muchos por emular acá”.

Incluso puso de ejemplo a Keylor Navas, actual portero del PSG de Francia.

“Keylor Navas me parece que es alguien que no tiene ningún problema de ayudarle a los chicos que están empezando, al igual que los otros jugadores de experiencia”, añadió.

El técnico concluyó que para él lo más importante es que un futbolista quiera pertenecer a la Tricolor.

“Lo más importante es si quieren estar en la Selección. La prioridad es que exista ese deseo”, concluyó.