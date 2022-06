Estos son los cinco jugadores que no viajarán a Catar para el repechaje

El técnico Luis Fernando Suárez anunció a los cinco futbolistas que quedaron fuera del repechaje ante Nueva Zelanda el próximo martes 14 de junio.

Los jugadores que no viajan son Esteban Alvarado, por su recuperación por COVID-19, así como Allen Guevara, Juan Luis Pérez, Roan Wilson y Ricardo Blanco.

​

Precisamente la ausencia de Blanco es una de las que más sorprende debido a que fue un punto alto al inicio de la eliminatoria.

“No tengo nada con Ricardo Blanco, solo que tengo que sacar a uno. No hay que mirar cosas malas donde no hay, tengo que tomar decisiones y desgraciadamente no es así”, aseguró el estratega.