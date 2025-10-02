Estos son los 8 jugadores que estarán en La Sele como "sparring"

La Selección Nacional de Costa Rica ya trabaja en el microciclo con jugadores de la Primera División en el Proyecto Gol.

La Federación Costarricense de Fútbol informó, este jueves, que el técnico Miguel Herrera tendrá a estos futbolistas como sparring.

1. Berny Rojas, Saprissa

2. Matías Cordero, Saprissa

3. Sebastián Garro, Saprissa

4. Fabián Núñez, Alajuelense

5. Farbod Samadian, Alajuelense

6. Jean Carlo Batista, Sporting FC

7. Dylan Ramírez, Sporting FC

8. Gian Mauro Morera, Guadalupe FC



Este jueves estuvieron en la práctica jugadores como Creichel Pérez, luego de que la Liga lo sancionara por indisciplina.

Además, el entrenamiento contó con la presencia de Celso Borges, uno de los regresos más esperados en la Tricolor.

La próxima semana, Herrera dará lista de convocados para los juegos ante Honduras y Nicaragua.