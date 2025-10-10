Estos serán los árbitros del Costa Rica-Nicaragua

La FIFA comunicó a la Federación Costarricense de Fútbol los árbitros que harán justicia en el juego de este lunes a las 8 p. m. entre Costa Rica y Nicaragua.

El central será el salvadoreño Ismael Cornejo, de 37 años, y estará acompañado de sus compatriotas Juan Francisco Zumba y Geovany García. El cuarto árbitro será José Torres, de Puerto Rico.

A cargo del VAR estarán Luis Enrique Santander y Lizzet Amairany García, ambos mexicanos.

"El salvadoreño Ismael Cornejo ya tiene experiencia en partidos de Clasificación al Mundial Concacaf, Copa Oro, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup, entre otros. También fue el encargado de pitar la final de la Copa Centroamericana Concacaf entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Real Estelí FC (2-1)",comunicó la Federación.