Esto responde Guimaraes a los que lo colocan como candidato para llegar a La Sele

Para nadie es un secreto que cada vez que se habla de posibles cambios en el banquillo de la Selección Nacional, salte el nombre de Alexandre Guimaraes como uno de los candidatos.

El dos veces mundialista como técnico de la Tricolor (2002 y 2006) es el actual técnico de Liga Deportiva Alajuelense y de momento se siente a gusto con los rojinegros.

“Es una situación que está fuera de mi alcance. Yo he regresado al fútbol nacional producto de una invitación extremadamente interesante desde el punto de vista profesional para, después de 12 años, hacer lo que estamos haciendo en Liga Deportiva Alajuelense. Uno siempre tiene que hacer el trabajo de uno y que sea el fruto del trabajo el que haga ruido”, expresó.

Además, indicó que “no soy de hacer ruido, voy a hacer mi camino y ese camino me ha dado vigencia profesional durante 30 años y prácticamente en todos los continentes, así que ya intentar a punta de grito conseguir algo no es mi estilo y lo que me interesa es cumplir con los objetivos de Alajuelense”.