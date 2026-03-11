Esto opina Fernando Batista sobre el nivel del fútbol costarricense

El nuevo técnico Fernando Batista ya se encuentra nuevamente de vuelta en la Selección Nacional, tras marcharse un par de días a Argentina para traerse sus pertenencias y dejar todo listo para comenzar el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.



La Federación Costarricense de Fútbol aprovechó para tener una serie de preguntas y respuestas con el nuevo entrenador de 55 años, quien habló desde sus comienzos en el fútbol, lo que espera del cambio generacional y hasta lo que opina sobre el nivel del fútbol costarricense.



Además, dejó pequeños detalles más personales como dar la explicación de dónde nació su sonado apodo: El Bocha Batista.



-¿Cómo ha estado esa llegada a Costa Rica? ¿Cómo se ha sentido?



Bien, bien, la verdad contento de estar acá, de poder iniciar los sesos ya en federación más allá de que después de que me han elegido ya estábamos trabajando junto al cuerpo técnico pero ahora ya en la federación y conociendo a parte del staff a la gente, la verdad muy contento un recibimiento muy lindo así que muchísimas gracias. Aprovecho esto para el agradecimiento de toda esa gente.



-¿Por qué aceptar estar entrenador de la Selección Mayor de Costa Rica?



Porque es una selección muy importante, una selección que ha jugado muchos meses .Y bueno, es algo que a mí cuando empezamos a hablar de la habilidad No lo dudé un minuto. En el transcurso desde octubre hasta que me designaron yo venía de un proceso de eliminatorias y decidí descansar. Pero cuando me dijeron que cogiera Costa Rica, apunté, visualicé, quería eso y bueno, gracias a Dios se me dio porque vuelvo a repetir, es una selección muy importante dentro de lo que es el ámbito de Concacaf y bueno, ojalá podamos estar a la altura Sí, y por mucho tiempo le damos la más cordial bienvenida.



-Profe, cuéntenos un poco de usted. Nació en Buenos Aires, ¿cierto?



Sí, sí, en Buenos Aires, en capital. Mi familia papá y mamá, que hoy no los tengo dos presentes y dos hermanos, Sergio y Norberto. Una familia bien de clase media, muy amante de este deporte del fútbol ya desde mi padre que le gustaba mucho no solo jugarlo sino también un poco esto de lo que es ser entrenador y todo. Y bueno mis hermanos han sido jugadores de fútbol, uno Sergio muy conocido, campeón del mundo con la selección Argentina, bueno una familia de mucho fútbol y de muchas cosas lindas, de valores, de respeto que nos han inculcado nuestros padres.



-¿Quiere decir que usted lleva el fútbol desde las venas?



Sí, sí, en casa se respiraba fútbol. Porque yo con mis hermanos tengo una diferencia de 8 y 9 años, yo soy el más chico y bueno ellos ya empezaban a jugar de chicos, yo ya era bebé me llevaban para todos y en casa se respiraba fútbol más allá de como decíamos mi padre que le gustaba mi mamá nos acompañaba mucho era el sostén también de la familia, una familia que le gusta mucho este deporte siempre me llevaba a todos lados. Era como decimos la mascota de la familia y bueno después a medida que fui creciendo también me empezó a gustar, a jugar y desde chico, como lo hace todo niño en cualquier parte del mundo, pero lógicamente creo que no podía ir para un lado en la familia que no sea atrás de una pelota.



-¿Cuándo usted dice yo también quiero ser jugador?



Sí, en realidad cuando uno es niño empieza a jugar y lo que quiere es divertirse y estar todo el día en el club de barrio donde uno nació, donde está con los amigos y después, a medida que uno va creciendo, más allá de que ya empieza a tener esa noción de lo que es el fútbol y tener hermanos que ya estaban compitiendo y estaban cerca de ser profesionales y después a esa edad de los 10, 12 años, ahí es donde uno empieza a decir bueno me gustaría o tengo el sueño el día de mañana de ser un jugador profesional y esa edad es donde uno empieza a mirar y a visualizarse cosas como diciendo el día de mañana me gustaría estar dentro de una cancha de fútbol y ahí empieza ese sueño.



-¿Por qué le dicen el Bocha?



Me lo puso una persona en el club de barrio porque yo estaba todo el día y en ese momento no decía quiero una pelota, sino dame la bocha, dame la bocha, dame una bocha y bueno, ahí quedó "el Bocha" porque todo el tiempo ya de chico quería una pelota. Y no le molesta que le digan así No, no, a veces mi nombre es Fernando y a veces tengo la costumbre de que por ahí me dicen Fernando, Fernando y no me doy vuelta, pero me dicen Bocha y doy vuelta enseguida. Pobres mis padres que habrán elegido el nombre y bueno, hoy tengo un sobrenombre.

-¿Qué de su experiencia en cancha como jugador, profesor, lleva a la estrategia como técnico?



Cuando yo empecé a jugar, muchas veces lo he reiterado, a los dos o tres años ya de ser jugador profesional empecé a ver eso de que, como me decía un entrenador que tuve vos sos muy curioso de cosas de preguntar, me gustaba cuando yo entrenaba y ahí por los 21 o 22 años le pedía a los entrenadores al profesor si me podían pasar lo que hacíamos siempre yo cuento siempre lo cuento yo llegaba a casa almorzaba o después del entrenamiento y me anotaba en un cuaderno todo lo que hacíamos y eso fue de lo curioso. Fue cuando después ya, a los 28 o 29 años, empecé a hacer el curso de técnico mientras jugaba todo lo que fui queriendo ver antes en el post ser jugador de fútbol había algo que me gustaría hacer entrenador y bueno, acá estamos pero ahí estaba, ya estaba como esa espinita.



También después va de la mano de que mientras yo seguía jugando y mis hermanos se habían retirado por la edad, ellos eran entrenadores, Norberto en divisiones juveniles, en distintos clubes Sergio ya como técnico profesional y uno iba viendo lo que era un entrenamiento lo que vivía un técnico y bueno, se ve que eso también me ha impulsado para en el mientras tanto antes de dejar jugar ya hice con la decisión el día de mañana quiero ser entrenador por eso lo hice Y antes de ser ya formalmente entrenador, también fue coordinador de ligas menores del Argentino Juniors equipo muy importante para usted,



-¿Cómo cree usted profesor, que se debe hacer el cambio generacional?



Es paulatino. Es de a poco y creo que es importante hacerlo porque todas las generaciones van pasando. Pero tampoco no hacerlo de golpe porque también hay que proteger al jugador joven. A mí me ha tocado estar en los dos lados, estar del lado de juveniles y el lado de Selección Mayor y para que el jugador joven, que es el que va a ser el que llegue a ser ese jugador que todo pretende en un futuro, tiene que tener su tiempo no es de golpe porque una cosa es ser jugador de selección y otra cosa es ser jugador de clubes otra cosa es representar al país y otra cosa es representar a un club no es lo mismo porque el carácter del jugador. El armado del jugador, la táctica, el entrenamiento, muchas cosas que a veces la gente no sabe pero hay que prepararlos de otra manera. Entonces creo en los recambios, creo en los jugadores jóvenes porque en mis procesos lo he hecho bastante en las selecciones que me ha tocado dirigir pero tiene que ser paulatino y ese jugador de experiencia tiene que ser muy importante para la ayuda de ese jugador que es menor o que va teniendo de a poco menos partido para que el día de mañana esté bien asentado cuando le toque jugar



-Profesor, estos últimos 15 días deben haber sido muy locos para usted porque se firmó el contrato, se confirmó su llegada a la Selección, vino un día a la presentación hay que devolver obviamente a Argentina para realistar sus cosas y venirse ya definitivamente a Costa Rica. ¿En qué ha estado en estos primeros días desde que fue designado como técnico de la selección de Costa Rica?



Sí, lógicamente son días movidos con mucha responsabilidad y con alegría también por todo lo que viene por delante. A ver, junto al cuerpo técnico estar trabajando sabiendo de qué tenemos que ver jugadores más allá. Yo lo dije el otro día en la presentación nosotros a la selección de Costa Rica la veníamos siguiendo desde Venezuela y con la posibilidad de clasificación o la posibilidad de un repechaje que de Concacaf podía pasar, que podía jugar con Costa Rica, Panamá o Honduras y bueno nosotros habíamos empezado a hacer también un seguimiento de Costa Rica y muchos de los jugadores que hoy tengo ya y conoce ya los venía viendo más allá de que hoy ya estamos metidos a full.



Y bueno todos estos días lo que es de mucho trabajo, de mucho conocimiento de muchas charlas con Ronald González, con su gente, con entrenadores porque de eso se trata también y tratar de ya planificar por lo menos de acá a junio todo lo que viene, ciclos de entrenamiento, giras, ver partidos, ir a la cancha y bueno es lindo la verdad que muy lindo.



-Y ya llegó su cuerpo técnico ¿verdad? Nos puede contar un poco de ellos?



El cuerpo técnico están los que vinieron ahora Cristian Palandella, Nicolás Batista y Nevio Merola y después también tengo dos personas que están con compromisos ahora en la cual les dije que lo terminen, no quiero que lo corten, porque no es bueno, ni para ellos, ni para el lugar donde están y después seguramente a partir de abril estarán con nosotros. Es un cuerpo técnico que venimos trabajando hace mucho juntos ya coincidimos casi tres selecciones que venimos trabajando desde Argentina, estuvimos en Armenia, junto a Cristian, a Nico, a Nebio, a las personas que van a agregarse, tenemos un conocimiento me han acompañado también en el último ciclo de eliminatoria con Venezuela, y bueno es algo que confío mucho en ellos. Ellos me conocen a mí muy bien y creo que son grandes profesionales y grandes personas.



-¿A usted qué le ha parecido Costa Rica?



En el poco tiempo que tengo la verdad bien, lógicamente uno más de lo que va hablando con amigos, con argentinos que viven acá porque apenas salió también el nombre. A veces no sabes cómo encuentran los contactos. Bueno, hoy es mucho más fácil y bueno, soy argentino, vivo acá y todo. Pero bueno, el conocimiento que tengo de la gente, que es un país muy amable, muy lindo y lógicamente, mientras el tiempo nos dé también conocer, porque de eso se trata también, ¿no? De poder conocer a la gente, tener ese ida y vuelta. Porque a veces nuestro trabajo, la vorágine te lleva a que tenés que estar solamente pensando en un partido de fútbol o una situación o ver jugadores. Pero también es bueno comprometerse y conocer el lugar donde uno está trabajando. Así que por ahora es todo muy lindo.



-¿Qué le ha parecido la Liga tica o el fútbol costarricense?



Es una liga competitiva que creció mucho en los últimos años y está trabajando y trabajaremos para que siga creciendo, que los jugadores puedan ser más competitivos, que muchos de esos jugadores también puedan tener muchas veces esa salida que todo jugador quiere tener a grandes ligas. Más allá de lo que noto que nosotros como selección, es uno de los retos que tenemos que del lado nuestro, con nuestro granito de arena mejoremos día a día la liga. Tener charlas con los entrenadores, con los directores deportivos, con los presidentes porque en definitiva, como digo siempre nosotros tenemos con los clubes ser socios porque si a la selección le va bien, a los clubes les va bien y si le va bien a los clubes le va bien a la selección.



-¿Cuál mensaje le quisiera compartir a los aficionados, a los seguidores de la selección?



Que inicia un proceso nuevo, un ciclo nuevo con muchas expectativas. Que vengo y venimos con el cuerpo técnico atrás con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con muchos sueños, con muchas cosas por hacer es lo que queremos nosotros. Sabemos que cuando inicia un proceso nuevo hay expectativas y lógicamente trabajaremos para cada día ser mejores, cada día que la afición nos acompaña, apoyen a los jugadores, apoyen a la federación y al cuerpo técnico. Todos juntos para siempre lograr los grandes objetivos que nos vamos proponiendo.