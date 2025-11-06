Esto dice Osael Maroto sobre conflictos entre los miembros de su propio Comité Ejecutivo

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, restó importancia a los recientes conflictos que se viven entre los miembros del Comité Ejecutivo y la propia federación.

Por un lado, está Jafet Soto, presidente y técnico del Herediano, quien criticó fuertemente el arbitraje.

Por otro, está Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, quien se mostró molesto con las palabras del técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, pues a su criterio fueron despectivas en contra de su club, así como criticar la falta de brumosos en las convocatorias.

Ambos integran el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol y semana a semana se reúnen para tomar decisiones sobre el fútbol criollo.

Ante todo esto, Maroto aseguró que cada miembro del comité cuenta con independencia de criterios.

“Te podría decir que en el Comité Ejecutivo y en la federación estamos muy contentos con el trabajo de Enrique. Más allá de que pueda tener diferencias con un entrenador, con un presidente de un club o también con un miembro del comité al final del día, al momento, pues se pueden hacer comentarios, pero en general, el trabajo de Enrique (Osses) y desde que venimos en esta administración, cuando estuvo también Horacio (Elizondo) yo creo que hemos venido en un franco crecimiento y la idea es continuar en esa línea”, defendió el arbitraje el jerarca.

Además, añadió que ya habló con Jafet Soto tras sus críticas al presidente de la Comisión de Arbitraje.

Sobre el tema de Leonardo Vargas es más complicado, aunque asegura que en su momento hablará con el presidente brumoso.

“No, no he podido hablar con don Leo al respecto. Quedamos de juntarnos hace unos días, por diferentes razones no hemos podido. Pero al igual que don Leo, con todos los demás presidentes de clubes tenemos una relación muy buena.

“Ya el tema de sí, la convocatoria me gustó o no, pues ya pasa por las decisiones personales de cada quien. Yo creo que don Leo tiene el conocimiento y la experiencia para opinar al respecto”, manifestó Maroto.

Finalmente, evitó hablar de “rencillas” a lo interno del comité.

“Creo que esto siempre puede pasar y no es la primera vez que sucede en esta administración. Pero yo no diría que es un tema de rencillas.

“Converso también con muchos presidentes, no solo de la Primera División, sino también del Liasce y de Uniffut. Los comentarios de ya sea hoy Jafet, mañana de Joseph o mañana de Juan Carlos, en fin, de cualquiera, es un tema que pasa por un tema de la cancha. Yo creo que al final del día todos queremos lo mejor. Todos estamos enfocados en que queremos lo mejor para el fútbol de Costa Rica”, concluyó el presidente de la Fedefútbol.