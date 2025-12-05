Este viernes se reabre la herida: Costa Rica sin Mundial

El 18 de noviembre se consumó el mayor fracaso en la historia reciente del fútbol de Costa Rica: La Sele se quedó sin Mundial.

Este viernes se reabre la herida con el desarrollo del sorteo de la Copa del Mundo, que será en Estados Unidos.



Teletica transmitirá el sorteo a partir de las 10:45 a. m.

Desde ese fatídico día, la Federación Costarricense de Fútbol solo ha anunciado la salida de Miguel Herrera.

Los miembros del Comité Ejecutivo se reunieron la semana pasada y acordaron volverse a encontrar para discutir la continuidad del mexicano Ignacio Hierro como Director de Selecciones Nacionales.

"La decisión que toma el Ejecutivo es que se va a hacer un análisis más integral. La decisión de si continúa o no Ignacio Hierro es una decisión importante para toda la federación y los diferentes procesos que actualmente llevan las diferentes selecciones nacionales", mencionó Gustavo Araya, secretario general de la Federación, el pasado 26 de noviembre.



El fracaso de no clasificar al Mundial 2026 no bastó para no contar más con los servicios del mexicano.



Incluso, Hierro no estuvo presente el pasado miércoles en la sesión ordinaria del Comité.



"Obviamente se puso en análisis el tema, se llevó una discusión de varias horas y por supuesto no se pudo contar con la presencia de él. Oportunamente se estará llevando a Hierro para que presente un informe y en ese momento entrará en análisis su puesto", mencionó Araya.



Todo quedará para la próxima semana en una nueva reunión de federativos.