Este será el cuerpo técnico de Fernando Batista en La Sele

El nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, confirmó su cuerpo técnico en esta nueva aventura en su carrera deportiva.

Batista se acompañará de los asistentes Cristian Palandella y Nicolás Batista y al analista de video Nebio Merola.



Los integrantes estarán llegando la próxima semana a Costa Rica.



En la Federación indicaron en un comunicado de prensa que "el nuevo estratega nacional trabajará también con el apoyo del staff técnico de la FCRF".



Nuevos integrantes del cuerpo técnico:



Cristian Palandella



Coincidió con Batista en la Sele Sub-20 Sub-23 de Argentina. Durante ese ciclo participaron en torneos sudamericanos juveniles.



Además, trabajaron en la Federación Venezolana de Fútbol. Palandella asumió una función principalmente dentro de la estructura de selecciones juveniles, destacando la clasificación de la Selección Sub-17 en la Copa Mundial de Qatar 2025.



Nicolás Batista



Inició su carrera junto a Batista en las selecciones juveniles de Armenia Sub‑18. Integró cuerpos técnicos en clubes como Qatar SC, San Telmo y Racing Club, donde formó parte del staff encabezado por Fernando Gago. También fue asistente técnico de la Selección Sub‑15 de Venezuela.



Nebio Merola



Merola es analista de video. Formó parte del staff de las selecciones juveniles de Argentina, donde se desempeñó como analista en procesos de la Selección Sub-20 y Sub-23. Posteriormente, se integró al cuerpo técnico de la Federación Venezolana de Fútbol.

