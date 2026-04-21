Este será el camino de La Sele Femenina para llegar al Mundial

La Selección Femenina de Costa Rica se enfrentará a Jamaica por un cupo a la Copa del Mundo Brasil 2027.

El partido será el viernes 27 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium ubicado en Texas.

Este cruce se conforma por los puestos en el ranking de ambas selecciones. Las jamaiquinas son cuartas, mientras las ticas son quintas.

El torneo se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre en los estadios Texas Health Mansfield y Shell Energy del estado de Texas, Estados Unidos.

Además de los cuatro boletos al Mundial y dos al repechaje intercontinental, este evento dará tres cupos a los Juegos Olímpicos y podrían ser cuatro en caso de que Estados Unidos finalice entre los primeros tres.



