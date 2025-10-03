Este sábado se conocerá la lista de La Sele para los duelos ante Honduras y Nicaragua

Miguel Herrera dará a conocer la lista definitiva de seleccionados para los partidos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua, donde prácticamente Costa Rica se jugará su boleto al Mundial 2026.

La lista se dará a conocer este sábado 4 de octubre al mediodía y ese mismo día por la tarde estarán llegando los primeros legionarios.

El primer juego será el 9 de octubre en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula; luego se recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional el 13 de octubre.

Cronograma de trabajo de La Sele para la próxima semana:



Lunes 6 y martes 7 de octubre, doble entrenamiento (mañana y tarde).

Miércoles 8 de octubre: última práctica de la selección antes de viajar a Honduras y conferencia de prensa previa al juego, a las 11:30 a. m. en el auditorio de la FCRF, con Miguel Herrera y un jugador.

La delegación estará saliendo del Proyecto Gol a las 12:45 p. m. rumbo al aeropuerto Juan Santamaría, y el vuelo está programado para las 2 p. m. A su llegada a Honduras no se dará atención a medios.

Jueves 9 de octubre: Día de partido.

Una vez finalizado el juego ante los hondureños, la Selección se trasladará al aeropuerto para su regreso inmediato a Costa Rica.



