Este miércoles será un día clave para el futuro de Ignacio Hierro

El puesto del mexicano Ignacio Hierro como director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol será discutido este miércoles.



Teletica.com confirmó, desde este martes, que el tema en agenda de la reunión se centra en la presentación de un informe que debe entregar Hierro.

El trabajo de todas las selecciones y sus respectivas selecciones serán abordados por Hierro y por los federativos.

La gran pregunta es si la votación para su permanencia será este mismo miércoles o los dirigentes se tomarán más días para analizar el informe de labores entregado por Hierro.

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación están citados a las 9 a. m., aunque no se descarta que algunos dirigentes estén de manera virtual, como ha sucedido en algunas sesiones.