Este miércoles comienza la preventa de entradas para el juego de La Sele ante Honduras

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció que este mismo miércoles, después del mediodía, comenzó la preventa de entradas para el partido de La Sele ante Honduras que podría definir la clasificación al Mundial 2026.

La preventa se extenderá hasta domingo 19 de octubre, con un 15% de descuento para los clientes del Banco Nacional que adquieran sus boletos durante este periodo.

Los precios se mantienen exactamente igual a los anteriores juegos eliminatorios.

Por ejemplo, la entrada de sol tiene un valor regular de ₡7.000, pero durante la preventa costará ₡5.950.

Usted podrá adquirir sus boletos mediante el sitio web specialticket.net.

La Fedefútbol espera un lleno total para este partido en el Estadio Nacional que se realizará el próximo 18 de noviembre.

Antes la Tricolor jugará ante Haití el 13 de noviembre en Curazao, sede de los haitianos, para esta eliminatoria.

Con dos victorias, Costa Rica se aseguraría su boleto para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.