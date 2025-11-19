Este fracaso tiene nombre y apellido: Miguel Herrera

El mexicano Miguel Herrera es el principal culpable de una eliminación sin precedentes con un Mundial que se tenía en la bolsa sin jugarlo. Terrible lo de la Selección y lo de un técnico que debutó en eliminatorias mundialistas y de qué forma... dejando escapar un boleto con el que ya se contaba.

Herrera asumió el cargo en enero. Llegó con la ilusión de poner a la Tricolor a competir. "Seduce la posibilidad de regresar a un Mundial, de dirigir un Mundial con otra selección y hacer bien las cosas”, dijo Herrera el 13 de enero durante su presentación.

Al final quedó en eso, en "la posibilidad", nada más. A Herrera se le cuestiona principalmente el manejo de estos partidos: Nicaragua 1-Costa Rica 0; Costa Rica 3-Haití 3; y Haití 1-Costa Rica 0.

Al final, la inexperiencia en juegos de eliminatoria es distinta, y cada gol hay que cuidarlo muchísimo, tal y como lo hizo La Sele rumbo a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El Piojo no supo cerrar partidos ni en Managua ni en San José contra los haitianos. El planteamiento quizás que mejor lució fue el del 0-0 en Honduras, donde incluso, el juego se pudo ganar al final del partido.

En fin... Esto ya es pasado. Y ahora Herrera no es el único señalado, pero sí el principal.

Otros culpables: Jugadores, dirigencia encabezada por Osael Maroto, director deportivo, Ignacio Hierro, y hasta prensa deportiva.