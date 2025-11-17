Este es el primer vistazo a la segunda camiseta de La Sele

El sitio especializado en uniformes y camisetas de fútbol Footy Headlines dio a conocer una filtración masiva de lo que serán las segundas equipaciones de las selecciones patrocinadas por Adidas y que serán anunciadas el próximo año.

Ahí están 12 camisetas incluidas la de Costa Rica, que mantiene la misma fórmula de la segunda equipación actual, es decir, un homenaje a los océanos, solo que esta vez tiene más colores pastel.

“Adidas afirma tratar a cada país por igual, proporcionando a cada uno un diseño personalizado y su mejor tecnología de equipamiento, aunque algunos diseños parecen más básicos que otros”, menciona el sitio especializado.



Footy Headlines es reconocida a nivel mundial por anticipar las camisetas antes de tiempo y anteriormente acertó con la camiseta de local de la Tricolor, así como la de todas las selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026.





La camiseta de visitante luce un cuello azul marino y las tres franjas del mismo color.

Todos los kits llevan el logo retro Adidas y están previstos para lanzarse en marzo de 2026, antes de la ventana internacional.