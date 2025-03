Este es el pedido que hace Miguel Herrera a los jugadores locales para meterse en La Sele

El pasado viernes, Costa Rica saltó al terreno de juego con una alineación completamente de futbolistas que militan en el exterior, además, junto a los que ingresaron de cambio suman 16 futbolistas del extranjero.

Desde su convocatoria, el técnico Miguel Herrera ha defendido a capa y espada a los legionarios, pues a su criterio, tienen mucho mejor roce en una liga de primer mundo, por lo que en esto tienen ventaja.

Sin embargo, el Piojo no le cierra las puertas de la Tricolor a nadie y más bien pide algunas exigencias a los futbolistas locales.

“Lo que deben hacer los jugadores es destacar, hacer lo que el técnico les pida, y si lo hacen estarán en ese grupo de 46 jugadores que tenemos mapeados. El plus de quienes están afuera es porque los buscan, porque han destacado y no solo pasa en Costa Rica, es en todo el mundo donde esto pasa”, indicó en conferencia de prensa previa al partido de vuelta por el repechaje de la Copa Oro ante Belice.

Para tenerlo más claro, el técnico de la Selección ejemplificó con el caso de Alexis Gamboa.

“Lo explico con un ejemplo claro, el de Alexis Gamboa, quien no estaba en el radar de mucha gente y empecé a verlo. Por ejemplo, contra Pumas hizo un gran partido, me llenó el ojo bastante y me tiene contento tenerlo acá”.

Gamboa y Alejandro Bran fueron los únicos jugadores del torneo local que tuvieron minutos.

Eso sí, se espera que para el partido de vuelta de este martes el entrenador mexicano realice una serie de variantes y ahí se podría observar a más jugadores.

Entre los nombres que podrá optar para este partido destacan Esteban Alvarado y Joseph Mora de Saprissa, Alexandre Lezcano de San Carlos, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa y Alejandro Bran de Alajuelense y Randy Vega del Herediano.