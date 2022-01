Este es el motivo por el que Cristian Gamboa no estará con La Sele

Este viernes se dio a conocer la lista de 25 jugadores convocados para la triple fecha eliminatoria rumbo a Catar 2022 que arrancará, este jueves, ante Panamá.

Una de las principales ausencias para estos tres partidos será la de Cristian Gamboa, legionario que milita en el Bochum de la Bundesliga de Alemania.

Luis Fernando Suárez llamó a 25 futbolistas para la triple fecha eliminatoria. Los jugadores no podrán salir del Proyecto Gol.

Pese a que Gamboa aún no ha debutado con Suárez en el plantel de la Tricolor, debido a lesiones en muchas veces, su nivel en Europa es muy bueno y se mantiene como uno de los legionarios más regulares, de ahí que a muchos sorprenda su ausencia.

“Cristian Gamboa no está por una situación especial, he hablado con él varias veces. Tiene un problema crónico de salud en sus caderas, él ha sido muy transparente y tiene el mayor deseo de estar en la Selección, sin embargo, me habló sobre la exigencia que tiene el viaje y la fecha FIFA que está recargada".