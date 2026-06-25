Este es el mensaje de solidaridad del Bocha Batista tras los terremotos en Venezuela

El técnico de la Selección Nacional, el argentino Fernando Batista, mandó un fuerte mensaje de solidaridad a todo el pueblo de Venezuela tras los dos fuertes terremotos que ocurrieron este miércoles.

El estratega, quien dirigió a los venezolanos durante el pasado proceso mundialista, se sintió bastante preocupado con toda la situación que viven los sudamericanos.

“Un fuerte abrazo a todo el pueblo venezolano. Mi solidaridad y mis oraciones están con quienes hoy atraviesan este difícil momento. Mucha fuerza”, publicó el técnico en una historia de Instagram.

Mensaje de solidaridad del Bocha Batista

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles, provocando una serie de daños en todo el país.





El último reporte de las autoridades es que se registra la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.









