Este es el itinerario de La Sele antes del partido ante Nicaragua

La Sele afina los últimos detalles antes de su esperado encuentro contra Nicaragua esta noche.

El equipo realizó su activación física a las 11 a.m., seguida de un almuerzo programado para la 1 p.m. Posteriormente, los jugadores tendrán un periodo de descanso para llegar en óptimas condiciones al compromiso.

A las 5 p.m., la delegación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) tomará una merienda ligera, y media hora después está prevista su salida rumbo al estadio.

En cuanto a la indumentaria, Costa Rica saltará al terreno de juego con camiseta roja y pantaloneta azul, mientras que el guardameta vestirá de celeste. Por su parte, Nicaragua jugará completamente de blanco, con su portero luciendo uniforme amarillo.

Las puertas del estadio se abrirán a las 5 p.m. para recibir a los aficionados, quienes podrán disfrutar de activaciones especiales y obsequios por parte de los patrocinadores en la explanada.

Además, antes del inicio del partido se realizará un espectáculo de pólvora, y durante el medio tiempo habrá presentación de cimarrona, aportando un ambiente festivo al evento deportivo.

Aunque aún quedan algunas entradas disponibles en el sector de sol, se espera un lleno total en el estadio. Por ello, se hace un llamado a los seguidores de la Tricolor para que lleguen temprano y eviten contratiempos en el ingreso.

La Sele buscará una victoria para depender de sí mismo en su búsqueda por el primer lugar del grupo C y así su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026.