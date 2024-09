Este es el consejo de Joel Campbell para los jóvenes de La Sele

El jugador Joel Campbell es uno de los líderes de la nueva Selección Nacional. Tiene 32 años y ha disputado todas las etapas de selecciones menores hasta consolidarse con los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Campbell tiene voz en el vestuario tricolor y afirma que sus consejos se centran en disfrutar de vestir la camiseta de Costa Rica.

"Yo creo que siempre he sido líder desde que llegué, siempre trato de ayudar a los jóvenes, ahora que me toca ser de los más viejos trato de aconsejarlos y decirles, hay que disfrutar del fútbol, jugar en La Sele es algo único, es un orgullo y un privilegio. La camiseta de la selección no se debe prestar, uno tiene que defenderla a morir, yo soy orgulloso de portar mi camiseta 12 durante 13 años y espero seguir aportándola hasta donde me dé", comentó Joel en la transmisión de Tleetica Deportes Radio.