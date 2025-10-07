Este es el calendario de La Sele para los próximos días

La Selección Nacional de Costa Rica tendrá un calendario cargado en los próximos días, ya que debe medirse con Honduras y Nicaragua como parte de la fase final de la clasificatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Miércoles

Se realizará el último entrenamiento antes de salir en vuelo charter rumbo a Honduras a las 2 p. m.

Jueves

El encuentro se llevará a cabo en San Pedro Sula a las 8 p. m. y, una vez finalizado, la delegación regresará a Costa Rica.

Viernes

En la mañana, el grupo descansará y entrenará en horas de la tarde.

Sábado

La práctica será en doble tanda: mañana y tarde.

Domingo

El equipo realizará su último entrenamiento en horas de la mañana.

Lunes

La Tricolor se medirá en el Estadio Nacional contra Nicaragua a las 8 p. m.



