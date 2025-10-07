La Sele
Este es el calendario de La Sele para los próximos días
La Tricolor jugará este jueves en Honduras y el lunes en casa ante Nicaragua.
La Selección Nacional de Costa Rica tendrá un calendario cargado en los próximos días, ya que debe medirse con Honduras y Nicaragua como parte de la fase final de la clasificatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Miércoles
Se realizará el último entrenamiento antes de salir en vuelo charter rumbo a Honduras a las 2 p. m.
Jueves
El encuentro se llevará a cabo en San Pedro Sula a las 8 p. m. y, una vez finalizado, la delegación regresará a Costa Rica.
Viernes
En la mañana, el grupo descansará y entrenará en horas de la tarde.
Sábado
La práctica será en doble tanda: mañana y tarde.
Domingo
El equipo realizará su último entrenamiento en horas de la mañana.
Lunes
La Tricolor se medirá en el Estadio Nacional contra Nicaragua a las 8 p. m.