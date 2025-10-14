Este es el 11 titular de La Sele para recibir a Nicaragua

La Selección Nacional ya definió al equipo titular para el partido ante Nicaragua de este lunes por la noche.

Costa Rica deberá buscar una victoria para seguir dependiendo de sí misma en su objetivo por buscar su boleto directo al Mundial 2026.

El técnico Miguel Herrera realizó varios cambios obligados en su alineación a diferencia de lo mostrado ante Honduras el jueves anterior.

Por ejemplo, no podrá contar con Orlando Galo ni con Alexis Gamboa, quienes recibieron su segunda tarjeta amarilla y por acumulación no podrán estar.

La alineación titular es la siguiente:

​

El partido entre ticos y nicaragüenses será a las 8 p. m. en el Estadio Nacional y antes ya se sabrá el resultado entre Honduras ante Haití, el otro compromiso del grupo C de la Concacaf.