Este es el 11 titular de La Sele para el partido más importante del año

La Tricolor se mide a Haití, en Curazao, a partir de las 8 p. m.

Honduras-Costa Rica./Crédito: Fedefútbol
Por Adrián Fallas 13 de noviembre de 2025, 18:55 PM

A una hora del pitazo inicial del partido entre Haití y Costa Rica, ya se dio a conocer el 11 titular elegido por Miguel Herrera.

Alineación:

Alineación de La Sele.

Para el conjunto patrio, la victoria es imprescindible si quiere mantener posibilidades de clasificar de manera directa al Mundial 2026.

Luego de este encuentro, los ticos deberán medirse a Honduras este martes a las 8 p. m. 

