Este es el 11 titular de La Sele para el partido más importante del año

A una hora del pitazo inicial del partido entre Haití y Costa Rica, ya se dio a conocer el 11 titular elegido por Miguel Herrera.

Alineación:

​Para el conjunto patrio, la victoria es imprescindible si quiere mantener posibilidades de clasificar de manera directa al Mundial 2026.

Luego de este encuentro, los ticos deberán medirse a Honduras este martes a las 8 p. m.