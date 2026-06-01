Este es el 11 de Batista para jugar en El Campín ante Colombia

Estos son los once ticos que se pondrán la roja de La Sele para enfrentar a Colombia.

La Tricolor se mide con los cafeteros en El Campín este lunes, en el partido de despedida de los sudamericanos antes de viajar al Mundial 2026.

Ambas selecciones se han enfrentado en 14 partidos a lo largo de la historia, con un balance ampliamente favorable para los colombianos, que registran 11 victorias, mientras que Costa Rica suma tres triunfos.

El partido será a las 5 p. m. (hora de Costa Rica).