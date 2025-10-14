Estas son todas las posibilidades de La Sele para el cierre de la eliminatoria

La Selección Nacional sumó cuatro puntos en la doble fecha eliminatoria de octubre, y pese a que el panorama no es lo mejor, al menos depende de sí misma para clasificar.

La Tricolor empató ante Honduras de visita y venció con facilidad 4-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional.

A falta de dos partidos para finalizar la eliminatoria, está claro que con dos victorias nada ni nadie impediría a Costa Rica asistir a su sétimo Mundial en la historia.

Pero decirlo es una cosa y hacerlo otra: la salida a Curazao el próximo 13 de noviembre para enfrentar a Haití, y luego recibir a Honduras cuatro días después en el Estadio Nacional, sin duda nos colocan ante dos finales, donde perder o empatar ambos sería catastrófico.

Con una victoria y un empate se podría salvar la eliminatoria, pero necesitaríamos el “milagrito” de otros resultados, sobre todo que Nicaragua prácticamente nos ayude sacándole puntos a la H y a los haitianos.

​Pero veamos cada uno de los escenarios a los que se expone La Sele para la fecha FIFA de noviembre.

A hoy la tabla se encuentra así:

Equipo Pts GD

Honduras 8 +5 (los catrachos no han recibido un gol todavía)

Costa Rica 6 +3

Haití 5 0

Nicaragua 1 -8

*Últimas dos fechas: Haití-Costa Rica y Nicaragua-Honduras; mientras Costa Rica- Honduras y Haití-Nicaragua.

Si Costa Rica gana a Haití y Honduras vence a Nicaragua:

Honduras 11

Costa Rica 9

Haití 5

Nicaragua 1

*Igual habría que ganar la última fecha a Honduras para clasificar. El empate ya no alcanzaría.

Si Costa Rica gana y Honduras empata:

Honduras 9

Costa Rica 9

Haití 5

Nicaragua 2

*Tenemos que ganar a Honduras porque el empate nos podría dejar fuera por goles, para no depender de ello, habría que ganar por dos o más goles en Haití.

Si Costa Rica gana y Honduras pierde:

Costa Rica 9

Honduras 8

Haití 5

Nicaragua 1

*Con solo un empate en la última fecha ante la H clasificaríamos al Mundial.

Si Costa Rica empata y Honduras gana:

Honduras 11

Costa Rica 7

Haití 6

Nicaragua 1

*Eliminados de forma directa y pasaríamos a luchar por un boleto al repechaje.

Si Costa Rica empata y Honduras empata:

Honduras 9

Costa Rica 7

Haití 6

Nicaragua 2

*Con una victoria ante Honduras clasificamos al Mundial de forma directa sin importar lo que haga Haití.

Si empatamos y Honduras pierde:

Honduras 8

Costa Rica 7

Haití 6

Nicaragua 4

*Igual tenemos que vencer a Honduras sí o sí para clasificar. El empate no serviría y hasta podríamos quedar fuera del repechaje.

Si Costa Rica pierde y Honduras gana:

Honduras 11

Haití 8

Costa Rica 6

Nicaragua 1

*Eliminados porque no alcanzaríamos al primer lugar y Haití y Honduras decidirían el grupo.

Si Costa Rica pierde y Honduras empata:

Honduras 9

Haití 8

Costa Rica 6

Nicaragua 2

*Tendríamos que ganarle a Honduras y que Haití no sume ante Nicaragua. Si empata Haití en la última fecha ante Nicaragua y la Tricolor triunfa a Honduras, todos quedan con 9 y entra en juego la diferencia de gol que ahorita favorece a los catrachos.

Si Costa Rica pierde y Honduras pierde:

Honduras 8

Haití 8

Costa Rica 6

Nicaragua 4

*Tendríamos que ganar sí o sí a Honduras en la última fecha y que Haití pierda o empate (en este escenario entra el gol diferencia en juego) ante Nicaragua.