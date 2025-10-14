Estas son todas las posibilidades de La Sele para el cierre de la eliminatoria
Ganar ambos duelos es asegurar el boleto mundialista, aunque otras combinaciones de resultados también le favorecen.
La Selección Nacional sumó cuatro puntos en la doble fecha eliminatoria de octubre, y pese a que el panorama no es lo mejor, al menos depende de sí misma para clasificar.
La Tricolor empató ante Honduras de visita y venció con facilidad 4-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional.
A falta de dos partidos para finalizar la eliminatoria, está claro que con dos victorias nada ni nadie impediría a Costa Rica asistir a su sétimo Mundial en la historia.
Pero decirlo es una cosa y hacerlo otra: la salida a Curazao el próximo 13 de noviembre para enfrentar a Haití, y luego recibir a Honduras cuatro días después en el Estadio Nacional, sin duda nos colocan ante dos finales, donde perder o empatar ambos sería catastrófico.
Con una victoria y un empate se podría salvar la eliminatoria, pero necesitaríamos el “milagrito” de otros resultados, sobre todo que Nicaragua prácticamente nos ayude sacándole puntos a la H y a los haitianos.
Pero veamos cada uno de los escenarios a los que se expone La Sele para la fecha FIFA de noviembre.
A hoy la tabla se encuentra así:
Equipo Pts GD
Honduras 8 +5 (los catrachos no han recibido un gol todavía)
Costa Rica 6 +3
Haití 5 0
Nicaragua 1 -8
*Últimas dos fechas: Haití-Costa Rica y Nicaragua-Honduras; mientras Costa Rica- Honduras y Haití-Nicaragua.
Si Costa Rica gana a Haití y Honduras vence a Nicaragua:
Honduras 11
Costa Rica 9
Haití 5
Nicaragua 1
*Igual habría que ganar la última fecha a Honduras para clasificar. El empate ya no alcanzaría.
Si Costa Rica gana y Honduras empata:
Honduras 9
Costa Rica 9
Haití 5
Nicaragua 2
*Tenemos que ganar a Honduras porque el empate nos podría dejar fuera por goles, para no depender de ello, habría que ganar por dos o más goles en Haití.
Si Costa Rica gana y Honduras pierde:
Costa Rica 9
Honduras 8
Haití 5
Nicaragua 1
*Con solo un empate en la última fecha ante la H clasificaríamos al Mundial.
Si Costa Rica empata y Honduras gana:
Honduras 11
Costa Rica 7
Haití 6
Nicaragua 1
*Eliminados de forma directa y pasaríamos a luchar por un boleto al repechaje.
Si Costa Rica empata y Honduras empata:
Honduras 9
Costa Rica 7
Haití 6
Nicaragua 2
*Con una victoria ante Honduras clasificamos al Mundial de forma directa sin importar lo que haga Haití.
Si empatamos y Honduras pierde:
Honduras 8
Costa Rica 7
Haití 6
Nicaragua 4
*Igual tenemos que vencer a Honduras sí o sí para clasificar. El empate no serviría y hasta podríamos quedar fuera del repechaje.
Si Costa Rica pierde y Honduras gana:
Honduras 11
Haití 8
Costa Rica 6
Nicaragua 1
*Eliminados porque no alcanzaríamos al primer lugar y Haití y Honduras decidirían el grupo.
Si Costa Rica pierde y Honduras empata:
Honduras 9
Haití 8
Costa Rica 6
Nicaragua 2
*Tendríamos que ganarle a Honduras y que Haití no sume ante Nicaragua. Si empata Haití en la última fecha ante Nicaragua y la Tricolor triunfa a Honduras, todos quedan con 9 y entra en juego la diferencia de gol que ahorita favorece a los catrachos.
Si Costa Rica pierde y Honduras pierde:
Honduras 8
Haití 8
Costa Rica 6
Nicaragua 4
*Tendríamos que ganar sí o sí a Honduras en la última fecha y que Haití pierda o empate (en este escenario entra el gol diferencia en juego) ante Nicaragua.