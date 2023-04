Estas son las sedes en las que jugará La Sele en Copa Oro

Los ticos están en el Grupo C y enfrentarán a Panamá, El Salvador y al ganador de la ronda preliminar 8 en la Copa Oro 2023. El restante contrincante de la Tricolor saldrá de la llave entre Martinica, Santa Lucía, Surinam y Puerto Rico.

Lunes 26 de junio, 8:30 p. m.

Costa Rica vs. Panamá en Fort Lauderdale, FL.



Viernes 30 de junio, 8:30 p. m.

El Salvador vs. Costa Rica en Harrison, NJ.



Martes 4 de julio, 8:30 p. m.

Costa Rica vs. Ganador Preliminar 8 en Harrison, NJ.