Estas son las nacionalidades de los candidatos para dirección deportiva de la Federación

Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, dio a conocer que dentro de los candidatos al puesto de director deportivo hay tres ticos, pero también extranjeros.

Araya reveló que junto a los tres costarricenses están un argentino, un holandés, un mexicano, un colombiano y varios españoles.

Dentro de los ibéricos está Ángel Catalina, quien ya había pujado por el puesto antes de la contratación del mexicano Ignacio Hierro.

“Hay de varias nacionales. Sin lugar a dudas pesará el conocimiento del área. Es una parte de la discusión importante, su manejo internacional, se hizo una revisión de cuáles son los objetivos que se quieren para el director deportivo, y nuevamente, son más de 10 curriculums que se vieron y analizaron de mucho nombre”, comentó Araya.





El administrativo calificó de “muy rica” la discusión de fútbol que se realizó en la Federación durante este martes.



