Estas son las estadísticas de los convocados al microciclo de La Sele

El grupo de trabajo convocado por Miguel Herrera para el microciclo de la Selección Nacional se compone de 24 futbolistas. De acá, varios serán llamados para los partidos contra Haití y Honduras.

Repasamos las estadísticas de cada uno de ellos, de acuerdo con los datos de la Unafut:

Porteros

Alexandre Lezcano – San Carlos: 10 partidos jugados, 10 como titular, 900 minutos, 35 atajadas.

Rodiney Leal – Guadalupe FC: 13 partidos, 13 como titular, 1.170 minutos, 47 atajadas.

Esteban Alvarado – Saprissa: 15 partidos, 15 como titular, 1.350 minutos, 37 atajadas.

Defensas

Santiago Van Der Putten – Alajuelense: 7 partidos, 7 como titular, 587 minutos.

Alexis Gamboa – Alajuelense: 13 partidos, 12 como titular, 1.090 minutos.

Fernando Piñar – Alajuelense: 11 partidos, 11 como titular, 940 minutos.

Kendall Waston – Saprissa: 12 partidos, 12 como titular, 1.061 minutos, 2 goles.

Joseph Mora – Saprissa: 12 partidos, 12 como titular, 1.051 minutos, 1 asistencia.

Kenay Myrie – Saprissa: 10 partidos, 8 como titular, 703 minutos, 3 goles, 1 asistencia.

Darryl Araya – Herediano: 14 partidos, 12 como titular, 1.085 minutos.

Hazkel Quirós – Herediano: 14 partidos, 10 como titular, 979 minutos.

Volantes

Guillermo Villalobos – Alajuelense: 11 partidos, 9 como titular, 790 minutos, 1 gol, 1 asistencia.

Celso Borges – Alajuelense: 9 partidos, 9 como titular, 688 minutos, 2 asistencias.

Alejandro Bran – Alajuelense: 12 partidos, 6 como titular, 619 minutos.

Creichel Pérez – Alajuelense: 13 partidos, 15 como titular, 715 minutos, 4 goles, 1 asistencia.

Kenyel Michell – Alajuelense: 12 partidos, 11 como titular, 823 minutos, 3 goles, 1 asistencia.

Rashir Parkins – Alajuelense: 11 partidos, 10 como titular, 770 minutos, 1 gol, 1 asistencia.

Kenneth Vargas – Herediano: 5 partidos, 3 como titular, 289 minutos.

Aarón Murillo – Herediano: 13 partidos, 13 como titular, 1.013 minutos.

Cristopher Núñez – Cartaginés: 5 partidos, 5 como titular, 345 minutos, 1 gol, 1 asistencia.

Delanteros

Anthony Hernández – Alajuelense: 13 partidos, 5 como titular, 559 minutos, 2 goles.

Joel Campbell – Alajuelense: 8 partidos, 5 como titular, 427 minutos, 3 goles, 1 asistencia.

Warren Madrigal – Saprissa: 5 partidos, 3 como titular, 252 minutos.

Randy Ramírez – Liberia: 15 partidos, 14 como titular, 1.186 minutos, 4 goles.

Entre los convocados al microciclo de La Sele, el jugador con más minutos disputados es Esteban Alvarado del Deportivo Saprissa, con 1.350 minutos, seguido por Randy Ramírez de Liberia, con 1.186. En el otro extremo, el futbolista con menos participación es Warren Madrigal, también del Saprissa, con 252 minutos en el torneo.

En cuanto a la producción ofensiva, los máximos goleadores entre los convocados son Creichel Pérez (Alajuelense) y Randy Ramírez (Liberia), ambos con cuatro anotaciones. Por su parte, Joseph Mora, Rashir Parkins y Cristopher Núñez registran un gol cada uno, siendo los de menor cantidad entre los que han marcado.

Cabe destacar que hay caso como el del mismo Warren, Van Der Putten o de Núñez, entre otros, quienes han sufrido lesiones. También vale la pena valorar que manudos, morados, florenses y brumosos compitieron en Concacaf, por lo que sus entrenadores se vieron obligados a rotar.