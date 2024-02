Estas son algunas de las frases más picantes de Horacio Elizondo tras su renuncia

Un completo incendio. Eso dejó el argentino Horacio Elizondo tras renunciar a la Comisión de Arbitraje.

El experimentado réferi que hizo historia en el Mundial de Alemania 2006, soltó información de más y dejó entrever el desorden y conflicto de poderes que vive a lo interno la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Elizondo le tiró a las diferentes ligas por contar con sus arbitrajes por aparte, a la federación, a sus enemigos y hasta la prensa por cuestionar sus salidas del país.

A continuación, un repaso con las frases más picantes y fuertes que dejó el argentino:

“Hicimos cosas dentro del arbitraje, muchas cosas que no fueron valoradas”

“Yo vine acá a hacer un proyecto nuevo a cambiar las estructuras, pero hay una resistencia muy grande por parte de mucha gente que indudablemente no quieren cambiar”

“Acá son una máquina de impedir por eso el proyecto que tenemos jaque mate, pues independientemente de lo que pasó con la Comisión de Arbitraje, que no me gustó para nada, que se me diera ese trato”.

“No tengo en nada en contra de esta comisión y ni siquiera me sé el nombre, porque recién me enteré de la Comisión por la prensa, fue algo difícil de digerir, no me gustó, es como si te dijeran ándate”.

“Hay una resistencia muy grande de mucha gente que no quiere cambiar. Este proyecto tiene un jaque mate por cuestiones que pasan dentro de la federación. El proyecto nuevo requiere de muchos cambios, nadie quiere ceder. Están acostumbrados a hacer las cosas de una manera y se empecinan en hacerlas de esa manera y yo no puedo trabajar así”.

“Indudablemente, tenemos un stop, tenemos un paro porque bueno, hay gente que se resiste el cambio y gente que ya hace muchas décadas que está acá adentro y a las pruebas me remito de cómo está la Federación hoy”.

“Ustedes se han encargado, muchos de los medios, de dar seguimientos a mis entradas y salidas, pucha tengo que dar explicaciones de hasta eso, si quieren les enseño el pasaporte, acá lo ando”.

“Antes de firmar el contrato con Costa Rica sabía muy bien que yo había firmado algo con Bolivia de manera virtual y que en noviembre tenía que irme una semana, pero cuando llego acá me di cuenta de que no podía irme por la cantidad de trabajo acá, así que lo pospuse para este año, me fui cinco días, llevaba una camiseta gris de Costa Rica, porque yo quería que en Bolivia se dieran cuenta con orgullo que trabajo para ustedes… pero me mataron acá, que cómo yo me tomé el tupé de llevar la camiseta. Me molestó mucho, me lo tuve que aguantar y fue cuando tuve el traspié con migración”.

“Yo vengo acá a partir de mi expertiz a decir un poco de cómo se podrían hacer las cosas, pero esta gente ni siquiera se deja ayudar”.

“Yo tengo un conflicto muy grande acá, que decían que pertenecían a una liga y que no era de ellos, eso me pareció una pavada. Esto se basa en algo que es un estatuto”.

“En ninguna federación del mundo los árbitros están inscritos en ninguna asociación, pertenecen a la federación y la federación es la que se tiene que hacer cargo del arbitraje. Como yo puedo nominar un árbitro internacional, si no no todos están bajo mi jurisdicción, ¿cómo hago a ver las ligas que no pueden ser propietarias de los árbitros?”.

“Para los que dicen que yo no trabajo y no hago nada, cuando quieran les muestro cómo trabajamos, cómo es el proyecto, cómo sistematizamos ya la Primera División en una plataforma”.

“Estoy seguro de que afuera hay un montón de mercenarios que responden a esa gente (la que no quiere cambiar) y que quieren matar a Elizondo hasta creando trolls en redes sociales, los conozco como si los conociera de toda la vida”.