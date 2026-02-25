¿Estará Piojo Herrera en el Mundial? Cadena internacional le da bienvenida

Al técnico mexicano, Miguel "El Piojo" Herrera, exentrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, le dieron la bienvenida en la cadena TUDN como su nuevo comentarista estrella.

Con este video, la televisora mexicana presentó al Piojo como uno de sus panelistas.

Herrera debutará en esta nueva etapa en pantalla este mismo miércoles a las 8 p. m. en el partido amistoso México frente a Islandia.

En los anuncios oficiales TUDN aún no da a conocer que asista a la Copa del Mundo como comentarista, pero por su experiencia en el medio no sería nada ajeno para Herrera, máxime que hasta es en suelo azteca.

Herrera consumó el máximo fracaso en la Selección Nacional al no clasificar a la Copa del Mundo más inclusiva de la historia con 48 selecciones.